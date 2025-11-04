Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Năm 2021 chứng kiến sự bùng nổ của Dogecoin, tạo nên một thế hệ “triệu phú Dogecoin” nhờ niềm tin mãnh liệt của cộng đồng và sự hậu thuẫn công khai từ Elon Musk – người giàu nhất thế giới.

Đến năm 2025, MemeCore lại là cái tên gây ấn tượng mạnh, tăng hơn 3.800% chỉ trong vòng một năm, khẳng định vị thế của mình trong thị trường meme coin.

Vậy trong thời gian tới, đâu sẽ là cái tên tiếp theo bứt phá 100x? Liệu Dogecoin có thể quay lại thời hoàng kim? MemeCore có tiếp tục duy trì đà tăng mạnh? Hay một dự án mới như PEPENODE sẽ trở thành hiện tượng kế tiếp?

Hiện tại, PEPENODE đang thu hút sự chú ý lớn nhờ mô hình “Mine-to-Earn” độc đáo và giai đoạn presale sôi động, đã huy động được hơn 2 triệu USD, cho thấy sức hút rõ rệt trên thị trường.

Hãy cùng phân tích tiềm năng của ba cái tên này để xác định meme coin tiềm năng nhất để đầu tư cuối năm 2025.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin hiện giao dịch ở mức 0,17 USD, tăng khoảng 14% trong một năm qua. Dù từng đạt đỉnh hơn 0,5 USD vào cuối 2024, đồng coin này đã mất đà trong quý I/2025 và chưa thể hồi phục mạnh mẽ như Bitcoin, Ethereum hay BNB.

$DOGE just waiting for hit $1 sooner or later pic.twitter.com/BlEBS7uht3 — TOP GAINER TODAY (@RoccobullboTTom) November 2, 2025

Tuy nhiên, Dogecoin vẫn có ba động lực lớn có thể giúp nó trở lại:

Mùa altcoin kích hoạt dòng tiền mới,



Sự ủng hộ tiếp tục của Elon Musk ,



Và khả năng xuất hiện ETF dành riêng cho DOGE .



Khác với MemeCore hay PEPENODE, Dogecoin không có nhiều tính năng nâng cao, nên phần lớn giá trị vẫn đến từ cảm xúc và sức mạnh cộng đồng.

Theo các nhà phân tích tại Top Gainer Today, biểu đồ DOGE vẫn đang trong mô hình nêm tăng và có khả năng “chạm mốc 1 USD sớm hay muộn”.

PEPENODE (PEPENODE)

PEPENODE đang xây dựng một hệ sinh thái GameFi Mine-to-Earn – nơi người dùng có thể dựng “dàn đào” ảo để tạo ra sức mạnh khai thác và nhận phần thưởng token.

Đồng PEPENODE là token trung tâm, được dùng cho cả mua bán trong game lẫn phần thưởng khai thác. Điểm nổi bật là 70% token dùng trong cửa hàng sẽ bị đốt vĩnh viễn, giúp giảm nguồn cung và tạo áp lực tăng giá tự nhiên.

Dự án hiện trong giai đoạn presale, đã huy động được hơn 2 triệu USD, một con số ấn tượng với một ICO mới.

Theo Borch Crypto, PEPENODE có tiềm năng tăng đến 100x, nhờ kết hợp giữa mô hình độc đáo, tính giảm phát và sức hút cộng đồng.

Với vị thế sớm và hướng đi sáng tạo, PEPENODE được xem là meme coin tiềm năng nhất để theo dõi trong các tháng tới, đặc biệt nếu thị trường phục hồi.

Truy cập Pepenode

MemeCore (M)

MemeCore hiện giao dịch quanh 2,33 USD và đã có một năm bứt phá mạnh mẽ.

Dự án tiên phong trong mô hình “Meme 2.0”, biến meme coin từ tài sản mang tính cảm xúc thành nền kinh tế phần thưởng, khuyến khích người dùng tạo và chia sẻ nội dung để nhận token.

MemeCore đang xây dựng blockchain Layer-1 với cơ chế Proof-of-Meme, nơi hoạt động cộng đồng trực tiếp mang lại giá trị kinh tế.

Giống như PEPENODE, mô hình này tạo ra động lực tăng trưởng bền vững hơn so với các meme coin thuần túy như DOGE.

Theo nhà phân tích Nihlius, MemeCore vừa phá vỡ đường kháng cự giảm dài hạn, mở ra khả năng đảo chiều tăng, với mục tiêu giá gần 3 USD trong ngắn hạn.

Kết Luận: Meme Coin Tiềm Năng Nhất Để Mua Hiện Nay Là Gì?

Dựa trên các dữ liệu hiện có:

Dogecoin có thể tăng lên 1 USD , vượt đỉnh cũ và mang lại lợi nhuận 5x ,



MemeCore đang trong xu hướng tăng ổn định, có thể tăng thêm 25–30% ngắn hạn,



Nhưng PEPENODE – vẫn đang ở giai đoạn đầu presale – lại là cơ hội mang tiềm năng tăng 100x , nhờ mô hình sáng tạo và cộng đồng đang mở rộng nhanh.



Chính vì thế, nhiều chuyên gia tin rằng PEPENODE có thể là meme coin tiềm năng nhất để đầu tư cuối năm 2025.