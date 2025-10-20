Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Những tài sản kỹ thuật số thể hiện khả năng phục hồi trong giai đoạn thị trường suy yếu thường mang lại tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ khi xu hướng đảo chiều. Ethena (ENA) là ví dụ điển hình cho điều này.

Trong khi hầu hết các đồng tiền lớn đang giảm và Bitcoin mất gần 4%, giá Ethena đã tăng 30% chỉ trong một tuần – trở thành đồng tiền có mức tăng lớn thứ hai trong top 100 trên CoinMarketCap.

Đáng chú ý, nhà đồng sáng lập Ethena – Guy Young – đã mua vào 48 triệu $ENA, tương đương 20,41 triệu USD. Động thái này đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời làm dấy lên kỳ vọng rằng ENA có thể bước vào giai đoạn tăng giá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Các chuyên gia coi Ethena là một “phiên bản beta” của Ethereum, và nhiều nhà đầu tư đang xem đây là một trong những altcoin tiềm năng nhất để mua hiện nay.

Các nhà đầu tư tổ chức vẫn giữ tâm lý lạc quan, với nhiều dự đoán rằng giá ENA có thể tăng 10 lần lên mức 5 USD trong chu kỳ tăng trưởng này.

Vì Sao Giá Ethena Tăng Mạnh Trong Tuần Này?

Sức hút của Ethena đến từ nền tảng cơ bản vững chắc.

Stablecoin tổng hợp USDe của dự án không được hỗ trợ bằng tiền pháp định, mà dựa trên chiến lược delta-neutral – kết hợp giữa ETH staking và vị thế short futures tương ứng. Mô hình này giúp đồng USDe giữ được tính ổn định, sinh lợi và hoàn toàn on-chain mà không cần tài sản thế chấp vượt mức như các stablecoin khác.

Ethena còn được đánh giá cao nhờ hệ sinh thái đang phát triển nhanh chóng, bao gồm lợi suất theo thời gian thực, tính minh bạch cấp tổ chức, và kế hoạch mở rộng tích hợp với nhiều nền tảng khác.

Khi nhu cầu về stablecoin tăng mạnh sau Đạo luật GENIUS được thông qua, Ethena nổi lên như một giải pháp có tính ứng dụng và khả năng mở rộng cao.

Đáng nói, CZ – nhà đồng sáng lập Binance – cũng tỏ ra rất lạc quan với dự án này. Tháng trước, YZi Labs của ông đã tăng thêm vốn đầu tư vào Ethena. Đây cũng chính là đơn vị đã từng đưa dự án Aster trở thành một hiện tượng trong thị trường tiền mã hóa.

Việc Guy Young chi hơn 20 triệu USD để mua thêm ENA trong tuần này càng làm dấy lên tin đồn rằng một đợt tăng giá lớn có thể đang đến gần.

Dự Đoán Giá Ethena: ENA Có Thể Đạt 5 USD?

Các nhà đầu tư tổ chức đang rất lạc quan với ENA. Theo nhà phân tích Crypto Patel, giá Ethena có thể đạt 5 USD trong chu kỳ tăng trưởng hiện tại.

Ông xác định vùng mua vàng nằm trong khoảng 0,30 – 0,40 USD, với các mục tiêu giá tiếp theo lần lượt là 0,68 USD – 1,24 USD – 2,60 USD – 5 USD.

Trên biểu đồ tuần, ENA đã hình thành phân kỳ tăng mạnh mẽ khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI-14 lại tạo đáy cao hơn. Điều này cho thấy một xu hướng tăng mới đang hình thành – lý do vì sao ENA vượt trội so với phần lớn thị trường trong tuần vừa qua.

Ethena Có Thể Tăng 10x, Trong Khi Pepenode Có Tiềm Năng 100x

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Ethena duy trì đà tăng chính là mối tương quan chặt chẽ với Ethereum. Với dự đoán giá ETH có thể đạt 7.000 USD trong năm nay, các altcoin như ENA có khả năng mang lại lợi nhuận vượt trội.

Trong nhóm vốn hóa nhỏ, Pepenode đang thu hút nhiều sự chú ý. Đây là dự án meme coin theo mô hình “mine-to-earn” với cách tiếp cận hoàn toàn mới – cho phép người dùng “đào” coin thông qua nền tảng ảo thay vì thiết bị phần cứng.

Nhà đầu tư có thể mua “Miner Node” bằng token PEPENODE để xây dựng phòng máy ảo, sinh ra hashpower và phần thưởng. Toàn bộ quá trình được gamification hóa và hiển thị qua bảng điều khiển trực quan, giúp dễ dàng tiếp cận cho cả người mới.

Mỗi lần nâng cấp cơ sở vật chất sẽ kích hoạt cơ chế đốt token, giảm nguồn cung lưu hành vĩnh viễn. Điều này tạo ra một mô hình giảm phát bền vững, đồng thời khuyến khích nhà đầu tư gắn bó lâu dài.

Ngoài phần thưởng bằng PEPENODE, người dùng còn có thể nhận thêm các meme coin nổi tiếng khác như Pepe và Fartcoin, hoặc staking để nhận lợi nhuận thụ động lên tới 700%.

Với mô hình độc đáo và tính năng tương tác mạnh, Pepenode được đánh giá là một trong các đồng coin tiềm năng có thể mang lại mức tăng 100x trong chu kỳ này.

