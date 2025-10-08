Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Thứ Ba, ngày 7 tháng 10 năm 2025 – Một nhà phân tích trong cộng đồng crypto uy tín trên Discord, Wealth Group, cho rằng Fartcoin (FARTCOIN) có thể tăng tới 95% so với mức giá hiện tại.

Đây là một trong những meme coin có giá trị vốn hóa lớn nhất hiện nay, đạt khoảng 700 triệu USD. Nếu dự đoán trở thành sự thật, Fartcoin có thể một lần nữa vượt mốc 1 tỷ USD và củng cố vị thế hàng đầu trong thị trường meme coin.

Với các nhà giao dịch muốn nắm bắt cơ hội mà không cần mua trực tiếp, có một lựa chọn thụ động đáng chú ý – kiếm FARTCOIN thông qua dự án khai thác meme coin mới mang tên PepeNode (PEPENODE).

PepeNode là dự án “mine-to-earn” tiên phong trong lĩnh vực meme coin, cho phép người dùng kiếm các token phổ biến như FARTCOIN, Pepe (PEPE) và token gốc PEPENODE một cách thụ động. Cơ chế này giúp người tham gia vừa hưởng lợi từ tiềm năng tăng giá, vừa nhận thu nhập ổn định từ nhiều loại meme coin cùng lúc.

Bên cạnh tiềm năng lợi nhuận, PepeNode còn mang đến trải nghiệm độc đáo khi “game hóa” quá trình khai thác, biến nó từ hoạt động kỹ thuật phức tạp thành trò chơi chiến lược đầy tương tác và giải trí.

Những nhà đầu tư muốn tham gia sớm chỉ còn hai ngày trước khi giá tăng ở vòng presale tiếp theo. Hiện token PEPENODE được bán ở mức 0,0010918 USD, mở ra cơ hội hấp dẫn cho những ai muốn đón đầu làn sóng “mine-to-earn” đang bùng nổ trong thị trường meme coin.

Chuyên gia phát hiện mô hình “Double Bottom” – tín hiệu cho thấy đà hồi phục mạnh của FARTCOIN

Nhà phân tích EliZ trên nền tảng X (Twitter) mới đây đã chia sẻ biểu đồ kỹ thuật của FARTCOIN, trong đó xuất hiện mô hình hai đáy (double bottom) – một dấu hiệu kinh điển của đợt đảo chiều tăng giá (bullish reversal).

Trên khung thời gian ngày (daily timeframe), biểu đồ cho thấy rõ hình chữ “W” màu đen nằm trong vùng tích lũy màu xanh lá, nơi lực mua đang dần chiếm ưu thế trước áp lực bán. Theo EliZ, FARTCOIN đang đối mặt với hai vùng kháng cự quan trọng:

Mục tiêu đầu tiên: 1,1869 USDT

Mục tiêu cao hơn: 1,4427 USDT

Hiện tại, FARTCOIN được giao dịch quanh 0,7356 USD, với vùng xác nhận (confirmation zone) nằm trong khoảng 0,75 – 0,78 USDT. Nếu giá phá vỡ rõ ràng vùng này, mô hình “double bottom” sẽ được xác nhận, mở ra cơ hội tăng trưởng hướng đến các mức mục tiêu nêu trên.

https://twitter.com/eliz883/status/1975305282466337196/photo/1

the level it’s good level to be a buyer #FARTCOIN pic.twitter.com/BL2XTQaZDg — EliZ (@eliz883) August 12, 2025

Trước đó, vào ngày 12 tháng 8, EliZ từng đánh dấu khu vực xanh này là vùng tích lũy lý tưởng, và thực tế FARTCOIN đã bật tăng mạnh sau đó. Nếu giá đạt được mục tiêu thứ hai, vốn hóa thị trường của FARTCOIN có thể chạm 1,44 tỷ USD – tương đương với giá trị mà đồng coin này đạt được vào tháng 7 và tháng 1 năm nay.

Khi quý IV, giai đoạn thường mạnh nhất của thị trường crypto, đang diễn ra, FARTCOIN có thể một lần nữa trở lại top đầu của làn sóng meme coin và củng cố vị thế biểu tượng trong chu kỳ tăng mới.

Đối với các nhà đầu tư muốn tiếp cận FARTCOIN nhưng vẫn muốn tạo thu nhập thụ động, dự án PepeNode (PEPENODE) là lựa chọn đáng quan tâm. Nền tảng khai thác ảo (virtual mining) này cho phép người dùng kiếm các meme coin hàng đầu như FARTCOIN, PEPE và nhiều token khác – vừa hưởng lợi từ xu hướng tăng giá, vừa nhận phần thưởng khai thác đều đặn trong cùng hệ sinh thái.

Người chơi PepeNode có thể hưởng lợi khi FARTCOIN tăng giá

PepeNode đang định hình lại cách khai thác crypto bằng việc biến nó thành một trò chơi chiến lược, nơi phần thưởng phụ thuộc vào cách người chơi xây dựng và quản lý hệ thống khai thác ảo của riêng mình.

Người tham gia sử dụng token PEPENODE để mua các node với đặc điểm khác nhau, sau đó bố trí chúng trong “phòng máy chủ” cá nhân nhằm tạo ra giàn khai thác meme coin tối ưu. Hệ thống này có thể được mở rộng, tùy chỉnh hoặc nâng cấp bất cứ lúc nào, mang lại cho người chơi toàn quyền kiểm soát cách họ tạo ra phần thưởng

Trò chơi được thiết kế mang tính chiến thuật cao: mỗi quyết định – từ việc thêm node mới cho đến tối ưu node hiện có – đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất chung. Bảng điều khiển trực tiếp (dashboard) hiển thị chi tiết các thông số như hash rate, sản lượng PEPENODE hàng ngày, tỷ lệ công suất mạng và tiến trình đến kỳ halving kế tiếp.

Bên cạnh đó, bảng xếp hạng (leaderboard) gia tăng tính cạnh tranh khi người chơi xuất sắc không chỉ nhận thêm PEPENODE mà còn được thưởng bằng các meme coin lớn như FARTCOIN và PEPE, tạo ra nguồn thu nhập đa dạng mà không cần phải mua trực tiếp trên sàn.

Đáng chú ý, khi chuyên gia EliZ dự báo FARTCOIN có khả năng hồi phục mạnh, người chơi PepeNode đang khai thác ảo có thể tích lũy FARTCOIN ngay trong game, hưởng lợi trực tiếp từ đà tăng giá mà không cần giao dịch trên thị trường.

Về bản chất, PepeNode đã biến hoạt động khai thác crypto vốn phức tạp và tốn kém thành một nền kinh tế “game hóa” (gamified economy), giúp bất kỳ ai cũng có thể kiếm meme coin dễ dàng. Với mô hình “mine-to-earn” sáng tạo, PepeNode được xem là phiên bản kế nhiệm thực tế và bền vững hơn của xu hướng Play-to-Earn (P2E).

Sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư đưa PepeNode tiến gần mốc 2 triệu USD

Điểm khiến PepeNode trở nên nổi bật chính là tokenomics độc đáo của dự án. Khi người chơi sử dụng token PEPENODE để nâng cấp hoặc mở rộng giàn khai thác ảo, 70% lượng token đó sẽ bị đốt vĩnh viễn, tạo nên một cơ chế giảm phát tự nhiên theo thời gian.

Điều này đồng nghĩa với việc người chơi không chỉ nhận phần thưởng từ hoạt động khai thác, mà còn nắm giữ một tài sản ngày càng khan hiếm hơn. Trong bối cảnh các meme coin hàng đầu như PEPE và FARTCOIN được dự đoán có thể bùng nổ trở lại trong những tháng tới, người dùng PepeNode có cơ hội tích lũy đồng thời cả token tăng trưởng mạnh và tài sản giảm phát PEPENODE – hai nguồn giá trị tiềm năng song hành.

Chính sự kết hợp này đã thu hút mạnh mẽ sự chú ý của giới đầu tư, khi presale của PepeNode đã tiến gần mốc 2 triệu USD huy động. Dự án cũng nhận được sự quan tâm lớn từ các kênh truyền thông quốc tế như InsideBitcoins và CryptoNews, đều đánh giá PepeNode là một dự án có tiềm năng tăng trưởng vượt trội.

Ngoài ra, nhiều influencer nổi tiếng trong cộng đồng crypto như Crypto Pandas, Alessandro De Crypto và Michael Wrubel (với hơn 315.000 người theo dõi trên YouTube) cũng đã đề cập đến PepeNode như một meme coin đáng theo dõi trong năm 2025.

PepeNode: Dự án “Mine-to-Earn” hàng đầu đáng đầu tư năm 2025

Hiện PepeNode vẫn đang trong giai đoạn presale, và người dùng có thể dễ dàng tham gia bằng cách truy cập website chính thức để mua token PEPENODE bằng ETH, BNB, USDT (ERC-20 hoặc BEP-20), thậm chí qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Người dùng được khuyến nghị sử dụng Best Wallet – một trong những ví lưu trữ Bitcoin và crypto tốt nhất hiện nay. PepeNode đã được niêm yết trên công cụ “Upcoming Tokens” của Best Wallet, cho phép người dùng mua, theo dõi và nhận token ngay khi dự án ra mắt chính thức.

Dự án còn tích hợp giao thức staking riêng, giúp nhà đầu tư kiếm thu nhập thụ động ngay cả trước khi TGE diễn ra, với lãi suất APY linh hoạt lên đến 51%. Bên cạnh đó, smart contract của PepeNode đã được kiểm toán bởi Coinsult, đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho những người tham gia sớm.

Để không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật nào, người quan tâm có thể theo dõi PepeNode trên X (Twitter) và Telegram để nhận thông tin mới nhất về tiến độ phát triển và các giai đoạn tiếp theo của dự án.