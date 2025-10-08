Americká investičná spoločnosť Grayscale, zameraná výhradne na digitálne aktíva, zavádza tento týždeň staking pre svoje fondy Ethereum a Solana. Týmto otvára investorom dvere k pasívnym výnosom priamo v regulovaných produktoch. Tento krok prichádza v čase, keď rastie dopyt po staking riešeniach a nové projekty ako Snorter Token ukazujú, že výnosy zo stakingu môžu ísť ďaleko za hranice tradičných ETF.
Od pondelka môžu investori generovať pasívne príjmy z Ethereum a Solana ETF
Grayscale sa stala prvým emitentom kryptomenových fondov v USA, ktorý umožňuje staking pre produkty viazané na Ethereum a Solana. Tento krok zásadne mení spôsob, akým môžu investori profitovať z týchto sietí. Po prvýkrát získavajú možnosť pasívneho výnosu priamo prostredníctvom regulovaných ETF produktov.
Novinka sa týka fondov Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE), Ethereum Mini Trust ETF (ETH) a Grayscale Solana Trust (GSOL). Každý z nich po novom zahŕňa odmeňovací systém založený na validácii transakcií v sieti. Podľa portálu Cointelegraph je cieľom spoločnosti umožniť investorom podieľať sa na dlhodobom raste hodnôt sietí bez potreby spravovať technické aspekty stakingu.
Today, Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (Ticker: $ETH) and Grayscale Ethereum Trust ETF (Ticker: $ETHE) have become the first U.S.-listed spot crypto exchange-traded products (ETP) to enable staking, another first-mover milestone for the firm.
Podľa informácií CryptoNinjas, Grayscale pri stakingu využíva inštitucionálnych správcov a profesionálnych validátorov, medzi ktorých patria Coinbase Custody, Figment a Kiln. Títo partneri zabezpečujú validáciu transakcií a správu uzlov, vďaka čomu fondy získavajú odmeny zo stakingu bez potreby aktívneho zapojenia investorov. Výnosy sa nepripisujú individuálne, ale odrážajú sa v čistej hodnote aktív (NAV) fondov, čo zvyšuje daňovú efektivitu a transparentnosť.
Fondy ETHE a Ethereum Mini Trust spolu spravujú viac než 8,25 miliardy dolárov v aktívach. Fond GSOL, ktorý sa zatiaľ obchoduje mimo burzy (OTC), čaká na schválenie pre prechod na spot ETP so staking podporou. Nové produkty tak ponúkajú jednoduchý prístup k staking výnosom bez nutnosti manažovať vlastné uzly či delegovať tokeny.
Trhová atmosféra posilňuje vďaka rastu hlavných aktív. Ethereum sa obchoduje na úrovni 4 514,61 $, čo znamená rast o 4,68 % za sedem dní. Nárast podporil zvýšený záujem o staking a očakávania ďalších inštitucionálnych tokov po novinkách od Grayscale. Cena kryptomeny Solana sa v čase písania obchoduje za 222,56 $ s týždenným prírastkom 1,30 %. Sieť zároveň zaznamenala rast objemu transakcií a zvýšený dopyt po staking validátoroch.
Záujem o stakingové fondy rastie
Zavedenie stakingu do fondov Grayscale prichádza len tri mesiace po tom, čo investičná spoločnosť REX-Osprey uviedla na burzu Cboe BZX svoj Solana Staking ETF. Tento produkt sa stal prvým fondom v USA, ktorý umožňuje investorom získať výnosy zo stakingu Solany priamo prostredníctvom regulovaného burzového produktu.
Už počas prvého dňa obchodovania dosiahol objem 33 miliónov $ a zaznamenal prílev viac než 12 miliónov $ od inštitucionálnych investorov. Úspech fondu ukázal rastúci dopyt po produktoch, ktoré kombinujú stabilitu ETF a výnosy zo stakingu.
💡Čo je staking?
Staking predstavuje spôsob, akým držitelia kryptomien prispievajú k bezpečnosti siete výmenou za odmeny v natívnom tokene. V praxi to znamená, že investori uzamknú svoje aktíva, aby podporili proces validácie transakcií a zabezpečili chod blockchainu.
Na oplátku získavajú ročné výnosy (APY), ktoré sa líšia podľa siete a objemu delegovaných tokenov. Tento model je čoraz populárnejší, pretože spája pasívny príjem s podporou technologickej infraštruktúry.
Rast záujmu o staking zároveň vytvára priestor pre inovácie. Jednou z nich je projekt Snorter, ktorý ponúka nástroj na automatizované obchodovanie a štedré výnosy za staking na sieťach Solana a Ethereum. Projekt využíva inteligentné algoritmy na efektívne spravovanie kapitálu a ponúka staking odmeny, ktoré presahujú bežné výnosy tradičných fondov.
Zdroj: snortertoken.com
