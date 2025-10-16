Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Các ETF Bitcoin đã lập kỷ lục mới khi thu hút 2,7 tỷ USD chỉ trong đầu tháng 10 năm 2025, trong đó riêng BlackRock đã vượt 1,8 tỷ USD khi BTC duy trì quanh 112.000 USD vào ngày 12 tháng 10.

Trong khi đó, Maxi Doge đang thể hiện tốt trong làn sóng vốn hóa 44 tỷ USD của mảng meme dog coin, huy động hơn 2,7 triệu USD trong giai đoạn presale. Tuy nhiên, các nhà giao dịch dày dạn đang đổ xô mua DeepSnitch AI, khi giai đoạn 1 đã hoàn toàn bán hết. Dù dự đoán giá Maxi Doge đầy hứa hẹn, DeepSnitch AI với tiện ích thực tế được cho là có khả năng mang lại lợi nhuận vượt trội.

DeepSnitch AI ở mức 0,01841 USD — chuẩn bị cho điều đột phá

DeepSnitch AI đang tạo ra một hướng đi hoàn toàn mới với tiện ích thực tế. Năm tác nhân AI của dự án – sắp được ra mắt – hứa hẹn sẽ trở thành công cụ thay đổi cuộc chơi cho việc theo dõi whale, quét hợp đồng và lọc alpha một cách tức thì.

Khả năng tăng 100x vẫn còn nguyên vẹn — và đây là lý do tại sao!

Bitcoin ETF đạt 2,7 tỷ USD trong khi Altcoin bị thanh lý 674 triệu USD

Đầu tháng 10, các ETF Bitcoin đã thu hút 2,7 tỷ USD tính đến ngày 10 tháng 10, trong khi giá BTC dao động quanh 120.000 USD trước khi ổn định ở 112.000 USD (12 tháng 10). BlackRock chiếm phần lớn dòng vốn với hơn 1,8 tỷ USD qua IBIT. Trong khi Phố Wall tiếp tục “thu hoạch” thị trường crypto, sự chú ý đang dần chuyển sang altcoin.

Tuy nhiên, ngày 10 tháng 10 đã mang lại một cú sốc: các lệnh thanh lý quét sạch 674 triệu USD chỉ trong một phiên giao dịch, trong đó các vị thế long chiếm hơn 505 triệu USD. Thông điệp rất rõ ràng – dòng tiền tổ chức không thể cứu nhà đầu tư khỏi rủi ro đòn bẩy quá mức.

Cuộc họp FOMC ngày 28-29 tháng 10 sắp tới của Fed được coi là điểm mốc quan trọng. Gadi Chait từ Xapo Bank nhấn mạnh rằng kết quả cuộc họp này “sẽ hoặc kích hoạt đợt tăng tiếp theo, hoặc kéo dài giai đoạn tích lũy.” Trong khi đó, chỉ báo Mayer Multiple vẫn phát tín hiệu xanh cho khả năng BTC hướng tới 180.000 USD theo các mô hình lịch sử.

Thị trường meme dog coin hiện đang có tổng vốn hóa 44 tỷ USD (theo Bloomberg). Khi sương mù vĩ mô tan biến, luồng vốn quay lại altcoin có thể bùng nổ – và đó chính là thời điểm mà các dự án presale có nền tảng vững chắc như DeepSnitch AI đạt được mức tăng mạnh nhất.

Điều khiến dự án này nổi bật là sự kết hợp giữa năng lượng lan tỏa của meme và bộ công cụ AI thực tế giải quyết vấn đề thật — từ theo dõi whale, chống scam, đến phân tích dữ liệu on-chain ngay lập tức. Trong khi hầu hết các presale chỉ dựa vào hype, DeepSnitch tạo giá trị thực giúp người dùng duy trì gắn bó lâu dài.

Dự đoán giá Maxi Doge & Top Presale Hàng Đầu

DeepSnitch AI – Altcoin AI có khả năng 100x với công cụ thật

Ngay cả những dự báo lạc quan nhất về Bitcoin cũng chỉ dừng lại ở 400.000 USD (tức 4x so với hiện tại). Nhưng DeepSnitch AI, ở giai đoạn sớm nhất với giá 0,01841 USD và đã huy động 360.000 USD, đang nằm giữa hai xu hướng khổng lồ: AI-powered crypto và Telegram 1 tỷ người dùng.

Nền tảng này cung cấp công cụ theo dõi whale, phát hiện lừa đảo và phân tích on-chain theo thời gian thực — những tiện ích mà trader rất cần. Ngoài ra, lĩnh vực token AI mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu: Story Protocol đã tăng 1.000% chỉ trong vòng 12 tháng.

Nếu bạn bỏ lỡ làn sóng đó, DeepSnitch AI chính là cơ hội thứ hai — lần này với nền tảng tiện ích mạnh hơn. Story cho thấy nhu cầu thị trường cho hạ tầng AI, còn DeepSnitch xây lớp “trí tuệ” nằm trên, giúp mở rộng tệp người dùng vượt ra ngoài giới đầu tư thuần túy.

Nhờ tích hợp trực tiếp vào Telegram với 1 tỷ người dùng, DeepSnitch có khả năng lan truyền mà Dogecoin và Shiba Inu chưa từng có. Ở giá 0,01841 USD và 360.000 USD đã được huy động, chỉ cần tăng lên 1 USD là 55x lợi nhuận.

Sự kết hợp giữa tiềm năng bùng nổ của meme coin và tiện ích AI thực tế là cực kỳ hiếm, khiến dự án này vừa là “vũ khí bí mật” của trader, vừa là “tấm vé 100x” của nhà đầu tư.

Dự đoán giá Maxi Doge – Động lực Presale mạnh mẽ

Maxi Doge đã huy động hơn 2,7 triệu USD trong presale, với các ví whale gom hàng triệu token và dòng tiền hàng ngày vượt 100.000 USD. Giá hiện ở 0,0002605 USD. Điểm thu hút chính là chương trình staking với APY 124%, tuy nhiên tỷ lệ này sẽ giảm dần khi người tham gia tăng.

Dự án dành 25% tổng cung cho MAXI Fund để tài trợ các quan hệ đối tác chiến lược. Đội ngũ ám chỉ khả năng hợp tác với nền tảng futures để người dùng giao dịch với đòn bẩy 1000x – một tính năng gây tranh cãi nhưng hút sự chú ý.

So sánh cơ hội, DeepSnitch AI vẫn nhỉnh hơn: khác với mô hình meme thuần túy của Maxi Doge, DeepSnitch kết hợp tiếp thị lan truyền với tiện ích thực tế. Với chỉ 330.000 USD huy động, nhà đầu tư bước vào ở giai đoạn sớm hơn rất nhiều, tiềm năng nhân vốn lớn hơn.

Truy cập Maxi Doge

Dogecoin – Khoản đầu tư “chết đứng” 37 tỷ USD

Dogecoin vẫn là biểu tượng của sức mạnh cộng đồng và văn hóa crypto, nhưng với vốn hóa 37,7 tỷ USD và giá 0,25 USD, dư địa tăng trưởng theo cấp số nhân hầu như không còn. Ngay cả kịch bản lạc quan nhất – DOGE đạt 0,50 USD đến 1 USD – chỉ mang lại mức tăng khiêm tốn.

Để kiếm 1 triệu USD lãi ở mức đó, nhà đầu tư cần bỏ 500.000 USD vốn – rõ ràng cơ hội 100x đã trôi qua. Thêm vào đó, Dogecoin in 10.000 đồng mỗi phút, gây pha loãng nguồn cung liên tục. Do đó, các đợt tăng “x100” như 2021 không còn khả thi.

Kết luận

Maxi Doge đang nổi lên như người kế nhiệm tốc độ cao của Dogecoin, với 2,7 triệu USD presale và động lực mạnh. Tuy nhiên, DeepSnitch AI mới là dự án có khả năng thành công trong mọi kịch bản: hưởng lợi khi “mùa meme” đến và vẫn có nền tảng tiện ích thực sự nếu thị trường chuyển hướng về utility.

Với 360.000 USD đã huy động ở giá 0,01841 USD, DeepSnitch AI được xem là thế hệ altcoin AI tiếp theo – cầu nối giữa meme và công nghệ. Khi giai đoạn 1 đã bán hết, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận 10.000%–20.000%, tương tự những cú tăng parabol từng biến nhà đầu tư DOGE và SHIB thành triệu phú – nhưng lần này có giá trị thực phía sau.