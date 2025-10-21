Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Mặc dù thị trường crypto toàn cầu đang trải qua giai đoạn đầy biến động, Elon Musk lại mang đến cú hích lớn cho ngành meme coin chủ đề chó bằng cách chia sẻ bài đăng về chú chó Floki của mình sáng nay.

Ngay sau đó, token FLOKI – lấy cảm hứng từ chú Shiba Inu của Musk – tăng 28%, trong khi Dogecoin (DOGE) và Bonk (BONK) cũng tăng 3–5%.

Đáng chú ý, đợt presale của Maxi Doge (MAXI) đã thu hút lượng mua khổng lồ, nâng tổng vốn huy động lên hơn 3,6 triệu USD.

Kể từ sau sự cố thị trường ngày 10/10, khi giá sụp giảm mạnh nhưng nhanh chóng phục hồi, nhiều nhà đầu tư đã tận dụng cơ hội “mua đáy” để giúp altcoin duy trì vùng hỗ trợ ổn định dù thị trường vẫn còn bất định.

Giống như bốn dự án dog coin hàng đầu (Dogecoin, Shiba Inu, Floki và Bonk), MAXI mang đến nhiều tiện ích thực tế, bao gồm giải đấu game hóa, hợp tác sàn futures, staking APY cao, cùng chiến lược thu hút cộng đồng đang được lan truyền mạnh mẽ bởi các influencer lớn trong lĩnh vực.

Bài viết này sẽ phân tích nguyên nhân đằng sau thành công vượt trội của MAXI, và lý do tại sao nó có thể duy trì sức mạnh lâu dài trên thị trường.

DOGE Đang Tích Lũy – Liệu Có Thể Phục Hồi Mạnh Mẽ?

Trong thời điểm bất ổn kinh tế toàn cầu, các nhà đầu tư thường bán tháo tài sản mang tính đầu cơ. Nỗi lo chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, cùng với việc chính phủ Mỹ đóng cửa, là nguyên nhân chính khiến thị trường crypto giảm mạnh gần đây.

$DOGE structure remains intact. Plan stays the same, dogecoin will have its turn. pic.twitter.com/OGPUzxdJEq — Galaxy (@galaxyBTC) October 20, 2025

Dù tháng 10 thường được xem là tháng tăng giá lịch sử của crypto, nhưng những áp lực vĩ mô đã giữ thị trường ở mức thấp suốt tháng qua.

Điều này đặc biệt gây khó khăn cho meme coin, vốn nổi tiếng biến động mạnh nhất thị trường.

Vào ngày 10/10, giá Dogecoin giảm xuống mức thấp 0,095 USD – tương đương mức giảm 61% chỉ trong vài giờ. Tuy nhiên, đồng coin nhanh chóng hồi phục và kết phiên ở 0,19 USD, sau đó dao động quanh vùng 0,20 USD trong trạng thái tích lũy.

Dù vậy, nhà phân tích Galaxy cho rằng mẫu hình nêm tăng dài hạn của DOGE vẫn chưa bị phá vỡ, cho phép khả năng DOGE đạt 0,75 USD trong vòng 12 tháng tới.

ETF Dogecoin Có Thể Ổn Định Thị Trường

Quỹ Dogecoin ETF (DOJE) của REX-Osprey đã gặp khó khăn trong giai đoạn đầu do biến động giá cơ sở, nhưng nếu Wall Street tham gia “mua đáy” Dogecoin, quỹ này có thể mang lại lực cân bằng và hỗ trợ giá dài hạn.

Trong lúc đó, Maxi Doge – một meme coin lấy cảm hứng từ DOGE đang trong giai đoạn presale – mang đến một lựa chọn thay thế đầy hấp dẫn.

Với tiện ích thực tế và đà tăng mạnh mẽ, MAXI đã huy động hàng triệu USD và thu hút các “cá voi” kể từ khi presale bắt đầu.

MAXI – Lựa Chọn Mới Cho Fan DOGE Với Tiện Ích Khác Biệt

Với linh vật Shiba Inu cơ bắp, Maxi Doge (MAXI) hướng đến việc tái sinh dòng dog coin bằng năng lượng meme mạnh mẽ, tinh thần cạnh tranh và tính năng giao dịch thực tế.

Lộ trình dự án bao gồm tích hợp với các sàn futures trading và triển khai cặp giao dịch MAXI có đòn bẩy lên đến 1000x.

Ngoài ra, Maxi Doge cung cấp giao thức staking với lợi suất hằng năm (APY) lên tới 82%. Sau khi ra mắt, các cuộc thi giao dịch hàng tuần sẽ trao thưởng bằng USDT và MAXI, giúp mở rộng thêm giá trị tiện ích thực.

Dự án còn có chương trình hợp tác, giải đấu game hóa và pool phần thưởng thông qua smart contract, giúp duy trì hoạt động cộng đồng sôi nổi.

MAXI cũng nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ truyền thông, khi kênh YouTube CRYPTOP (264.000 người theo dõi) đã liệt kê MAXI trong top 5 presale hấp dẫn nhất hiện nay.

Những yếu tố này giúp Maxi Doge liên tục phá kỷ lục huy động vốn, vượt mốc 3,6 triệu USD trong giai đoạn presale.

Giá MAXI hiện ở mức 0,000264 USD và sẽ tăng trong hai ngày tới.

Việc presale vẫn tăng trưởng giữa lúc thị trường điều chỉnh là tín hiệu tích cực cho tiềm năng giá tương lai của MAXI.

Nếu đà này tiếp tục, MAXI có thể sớm đứng ngang hàng với SHIB, BONK, FLOKI và DOGE khi được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn.

Kết Luận

Sự kết hợp giữa sự ảnh hưởng của Elon Musk, ETF Dogecoin sắp được phê duyệt, và đà phục hồi meme coin toàn thị trường đang tạo ra bối cảnh hoàn hảo cho sự bùng nổ tiếp theo.

Trong đó, Maxi Doge (MAXI) nổi bật như một meme coin tiềm năng – vừa mang yếu tố giải trí, vừa có nền tảng tiện ích thực tế và cộng đồng đang phát triển nhanh chóng.