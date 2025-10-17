Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Thị trường meme coin đang mở rộng mạnh mẽ trên toàn bộ hệ sinh thái crypto. Không chỉ thu hút dòng vốn đầu tư, mà các dự án này còn xuất hiện trong hồ sơ ETF, cho thấy mức độ ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của meme coin trong tài chính truyền thống.

Tâm lý nhà đầu tư đối với meme coin đã cải thiện đáng kể, khi nhiều trader quay lại thị trường với kỳ vọng một đợt tăng giá lớn sắp tới.

Song song đó, các blockchain lớn như Base và BNB Chain đang cạnh tranh quyết liệt để trở thành nền tảng hàng đầu cho những đợt ra mắt meme coin mới. Cuộc đua này cho thấy sức nóng và tiềm năng sinh lời của thị trường meme coin vẫn chưa hề giảm nhiệt.

Với số lượng niêm yết mới tăng nhanh và định giá dần ổn định, đây có thể là thời điểm lý tưởng để khám phá những dự án meme coin triển vọng nhất năm 2025.

Động Lực Meme Coin: Cuộc Chiến Giữa Các Blockchain Đang Bùng Nổ

Thị trường meme coin đang trải qua một giai đoạn chuyển mình thú vị nhất từ trước đến nay. Sau gần hai năm Solana gần như giữ thế độc quyền đối với các tài sản meme nổi bật, sự xuất hiện của Base và BNB Chain đã thay đổi hoàn toàn nhịp độ hoạt động. Dữ liệu hiện cho thấy sự gia tăng rõ rệt trong số lượng meme coin được ra mắt trên các mạng này, cho thấy nguồn vốn và sự quan tâm của cộng đồng đang được phân bổ đồng đều hơn.

Tổng vốn hóa thị trường meme coin hiện ở mức khoảng 55 tỷ USD, và các nhà phân tích tin rằng đây là vùng đáy vững chắc trước khi chu kỳ tăng giá mới bắt đầu. Nhiều người dự đoán con số này có thể dễ dàng vượt ngưỡng 100 tỷ USD khi thị trường bull run chung trở lại xu hướng tăng.

BNB Chain đã nổi lên như một đối thủ đáng gờm, chiếm thị phần lớn trong khối lượng giao dịch meme coin hàng ngày. Các nền tảng như Four.meme đã giúp đơn giản hóa quy trình tạo token và triển khai thanh khoản, thúc đẩy làn sóng ra mắt dự án mới và thu hút nhà đầu tư tham gia. Phí giao dịch thấp, tốc độ xử lý nhanh và sự hỗ trợ của hạ tầng Binance đã biến BNB Chain trở thành một lựa chọn đáng tin cậy cho các trader tìm kiếm cơ hội mới.

Trong khi đó, Base gây bất ngờ cho thị trường khi vượt qua Solana về số lượng token được ra mắt hàng ngày. Chỉ riêng ngày 27 tháng 7, hơn 54.000 token đã được phát hành trên Base — gấp đôi số lượng của Solana trong cùng thời điểm. Thiết kế Layer-2 của Ethereum giúp Base mang lại chi phí thấp hơn, tốc độ nhanh hơn và vẫn giữ được độ bảo mật cao của mạng Ethereum. Sự hỗ trợ từ Coinbase và môi trường thân thiện với nhà phát triển cũng đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của mạng này.

Dù đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng mạnh, Solana vẫn là trung tâm văn hóa của thị trường meme coin. Thanh khoản ổn định, lịch sử tăng trưởng và các dự án do cộng đồng dẫn dắt giúp Solana tiếp tục giữ vai trò cốt lõi. Tuy nhiên, sự nổi lên của những đối thủ như Base và BNB Chain đang cho thấy một thị trường cân bằng và năng động hơn đang hình thành.

Đối với nhà đầu tư, sự đa dạng này cho thấy những meme coin thành công nhất trong thời gian tới có thể không còn giới hạn ở một chuỗi duy nhất. Thay vào đó, các dự án presale đầy tiềm năng trên nhiều hệ sinh thái đang thu hút sự chú ý và dòng vốn mới — tạo nên một giai đoạn hiếm hoi mà thời điểm và lựa chọn mạng lưới có thể quyết định ai sẽ là người chiến thắng lớn tiếp theo trong làn sóng hồi sinh của meme coin.

Best Meme Coins to Buy Now As Demand Surges

Maxi Doge

Trong quý này, hiếm có meme coin nào thu hút sự chú ý của nhà đầu tư nhỏ lẻ mạnh mẽ như Maxi Doge. Dự án được xây dựng xoay quanh hình ảnh chú chó Doge cơ bắp và tự tin – biểu tượng cho tinh thần “degen trading” – và đã nhanh chóng tạo nên bản sắc văn hóa riêng trên mạng xã hội.

Sự trỗi dậy của Maxi Doge diễn ra đúng lúc thị trường meme coin đang phục hồi mạnh mẽ trên nhiều blockchain khác nhau, và dự án đã định vị mình là một trong những token dẫn đầu làn sóng này. Thành công của giai đoạn presale cùng chiến lược marketing do cộng đồng dẫn dắt đã giúp Maxi Doge nhanh chóng được chú ý bởi các influencer và nhà đầu tư nhỏ lẻ đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tiềm năng.

Bên cạnh yếu tố hài hước và tính lan tỏa, Maxi Doge thể hiện rõ điều đang thúc đẩy làn sóng meme coin hiện nay: câu chuyện hấp dẫn được hậu thuẫn bởi sức mạnh cộng đồng ổn định. Hình ảnh meme của dự án tạo nên sự kết nối tự nhiên với giới đầu tư crypto, những người đánh giá cao các thương hiệu sáng tạo và cá tính, thay vì chỉ quan tâm đến cơ chế kỹ thuật phức tạp.

Khi Base, BNB Chain và Solana tiếp tục trở thành điểm nóng cho các dự án meme coin mới, những token có thương hiệu dễ nhận biết và cộng đồng gắn kết đang ngày càng nổi bật. Maxi Doge hoàn toàn phù hợp với mô hình đó – kết hợp giữa sự vui nhộn hỗn loạn của văn hóa meme và tính kỷ luật trong hoạt động cộng đồng.

Đối với các nhà giao dịch đang tìm kiếm cơ hội sớm trước đợt luân chuyển vốn tiếp theo, Maxi Doge là dạng token mang giá trị văn hóa mạnh mẽ, có thể phát triển vượt trội khi thanh khoản meme mở rộng trên các blockchain hàng đầu.

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper là một dự án hiếm hoi kết hợp giữa công nghệ thực tiễn và văn hóa meme, mang đến một mô hình Layer 2 liên kết với Bitcoin nhưng vẫn giữ được sức hấp dẫn lan tỏa như một meme coin. Dự án này đại diện cho thế hệ meme coin mới – nơi những người giao dịch ngắn hạn và nhà đầu tư dài hạn trong hệ sinh thái Bitcoin đều tìm thấy giá trị.

Lấy ý tưởng nâng cao tiện ích của Bitcoin thông qua các giao dịch nhanh và hiệu quả hơn, Bitcoin Hyper đã thu hút được cộng đồng yêu thích câu chuyện công nghệ mạnh mẽ đi kèm thương hiệu táo bạo. Việc được nhiều influencer nổi tiếng như ClayBro nhắc đến đã giúp dự án nhanh chóng bước vào tâm điểm chú ý, tạo nên độ lan tỏa rộng rãi trên nhiều kênh mạng xã hội.

Thời điểm ra mắt cũng vô cùng thuận lợi. Khi nhu cầu meme coin tăng mạnh trên Base và BNB Chain, trong khi Bitcoin vẫn giữ vững vị thế thống trị, những token mang dấu ấn liên kết với thương hiệu Bitcoin đang trở nên cực kỳ hấp dẫn. Bitcoin Hyper phản ánh chính xác sự chuyển đổi đó trong thế giới meme coin – khi các dự án không chỉ dừng lại ở hình ảnh lan truyền, mà còn hướng tới giá trị thực tiễn.

Tầm nhìn của dự án là gắn kết yếu tố đầu cơ với giá trị nền tảng, tạo ra một token có thể chạm tới cả cộng đồng meme lẫn nhà đầu tư dài hạn. Khi thanh khoản quay trở lại thị trường và vốn hóa meme coin tăng vượt mốc 78 tỷ USD, sự kết hợp giữa thương hiệu mạnh, tính liên kết với Bitcoin và làn sóng influencer khiến Bitcoin Hyper trở thành một trong những cơ hội nổi bật nhất trong chu kỳ giao dịch meme coin mới.

Snorter

Nằm ở giao điểm giữa văn hóa meme và công nghệ AI, Snorter là một dự án dựa trên Telegram đã nhanh chóng tạo dựng được bản sắc riêng trong hệ sinh thái meme đang phát triển.

Điều khiến Snorter khác biệt so với hầu hết các token khác là công nghệ cốt lõi – một bot AI hoạt động ngay trong Telegram, cho phép người dùng tương tác trực tiếp với các công cụ crypto theo cách tự nhiên, thân thiện và mang tính hội thoại. Sự kết hợp giữa tính ứng dụng thực tế và yếu tố hài hước này đã giúp Snorter chiếm một vị trí độc đáo trong làn sóng meme coin hiện nay.

Sự tăng trưởng nhanh chóng của dự án phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với các meme coin có giá trị thực, không chỉ đơn thuần là “hype”. Khi Base và BNB Chain ghi nhận số lượng token ra mắt kỷ lục, và thị trường meme coin đang dần tập trung vào các dự án có giá trị nhận diện rõ ràng, mô hình tương tác dựa trên AI của Snorter đã tạo ra một lớp trải nghiệm mới hấp dẫn cho cả trader đầu cơ lẫn người dùng phổ thông muốn khám phá tiện ích thực tế.

Cộng đồng Telegram của Snorter hiện là một trong những nhóm hoạt động sôi nổi nhất trong lĩnh vực meme coin, giúp dự án duy trì mức độ hiển thị cao ngay cả khi thị trường liên tục xuất hiện những dự án mới. Khi mối quan tâm đối với meme coin lan rộng trên nhiều blockchain, Snorter trở thành minh chứng rõ ràng cho việc câu chuyện (narrative) và chức năng (utility) có thể cùng tồn tại.

Trong một thị trường được định hình bởi cá tính và sự tham gia cộng đồng, Snorter thể hiện tính sáng tạo độc đáo – yếu tố thu hút sự chú ý bền vững từ nhà đầu tư, khiến nó trở thành một trong những token đáng theo dõi nhất khi giao dịch meme coin tiếp tục mở rộng trong không gian crypto.

Conclusion

Sự bùng nổ trở lại của thị trường meme coin cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đã vượt xa khỏi những làn sóng đầu cơ ngắn hạn. Khi thanh khoản quay lại, cạnh tranh giữa các mạng blockchain tăng cao, và các nhà phát triển ra mắt những dự án kết hợp giữa tính sáng tạo và khả năng tương tác thực tế, thị trường đang ở trong tình trạng sẵn sàng cho một chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ mới.

Những người tham gia thị trường hiện đang bắt đầu tập trung vào các dự án có câu chuyện rõ ràng, cộng đồng ổn định và tốc độ phát triển thực tế thay vì chỉ chạy theo xu hướng. Khi tổng vốn hóa meme coin dần ổn định quanh mức mà nhiều chuyên gia coi là đáy chu kỳ, những dự án đang thu hút sự chú ý ngay lúc này có thể sẽ trở thành các cái tên dẫn đầu trong đợt tăng giá tiếp theo, mang đến cơ hội vào thị trường đúng thời điểm cho nhà đầu tư đang chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng sắp tới.