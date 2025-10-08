Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Dogecoin (DOGE) đã có màn hồi phục ấn tượng trong quý III, gần như tăng gấp đôi giá trị trước khi ổn định quanh mức 0,26 USD. Khi thị trường bước vào tháng “Uptober” – thời điểm được xem là bùng nổ nhất của năm đối với meme coin – các nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu DOGE có thể tiến xa hơn và chạm mốc 1 USD trong tháng này hay không.

Tâm lý chung trên thị trường đang rất tích cực. Một số chuyên gia phân tích tin rằng DOGE có thể bứt phá mạnh mẽ, trong khi các đồng coin khác trong nhóm như Shiba Inu (SHIB) và Bonk (BONK) cũng ghi nhận mức tăng 8,6% – 10,4% trong tuần qua. Floki (FLOKI) tăng mạnh nhất, lên tới 33%. Cùng lúc, đà tăng chung của thị trường đã giúp Maxi Doge (MAXI) – một trong những meme coin tiềm năng nổi bật nhất – tiến gần mốc 3 triệu USD trong đợt presale.

Dogecoin ETF ra mắt thúc đẩy đà tăng

Một trong những động lực lớn nhất cho Dogecoin chính là sự ra mắt của quỹ ETF REX-Osprey Dogecoin (DOJE) tại Mỹ vào ngày 18 tháng 9. Sự kiện này đã mở đường cho các nhà đầu tư tổ chức dễ dàng tiếp cận DOGE, tương tự cách ETF Bitcoin và Ethereum từng tạo ra cú hích lịch sử cho thị trường.

DOGE đã tăng 13% trong tuần trước khi ETF chính thức niêm yết, và dù giảm tạm thời 24% sau đó, giá nhanh chóng phục hồi theo mô hình chữ V. Chuyên gia Eric Balchunas của Bloomberg nhận định DOJE đã có màn ra mắt ấn tượng với khối lượng giao dịch cao, cho thấy sự quan tâm đáng kể từ giới đầu tư.

$DOGE is ready to $1 from the bullish move that's about to hit If you observe from the chart, whenever it is retested on the MA, a huge bullish move follows. pic.twitter.com/icUPQv07r7 — Mikybull 🐂Crypto (@MikybullCrypto) October 7, 2025

Các phân tích kỹ thuật hiện tại cho thấy DOGE đang giữ vững vùng hỗ trợ quanh 0,25 USD. Nếu tiếp tục vượt qua mốc 0,30 USD, mục tiêu 1 USD trong Uptober hoàn toàn khả thi.

Chu kỳ tăng giá mới của meme coin

Cùng với ETF, Dogecoin còn được hưởng lợi từ làn sóng tăng giá rộng hơn trong toàn bộ thị trường meme coin. Nhà phân tích Murad Mahmudov từng đưa ra khái niệm “meme coin supercycle”, cho rằng giá trị cộng đồng có thể đưa các đồng meme lên mức định giá vượt xa những gì từng thấy ở Bitcoin hay Ethereum.

Kể từ đó, vốn hóa của toàn thị trường meme coin đã tăng từ 38 tỷ USD vào năm ngoái lên hơn 75 tỷ USD hiện nay. Dogecoin, với vị thế tiên phong, đang dẫn đầu làn sóng này, và đà tăng của nó thường kéo theo các dự án khác có cùng đặc điểm – trong đó có Maxi Doge.

Dogecoin mở rộng vai trò thanh toán toàn cầu

Dogecoin đang dần khẳng định vị thế không chỉ là một tài sản đầu cơ. Với phí giao dịch trung bình dưới 0,10 USD – thấp hơn nhiều so với Bitcoin – DOGE ngày càng được sử dụng phổ biến trong thanh toán trực tuyến.

My over/under got destroyed in the first hour of trading as $DOJE already posting nearly $6m in volume. That's shockingly solid.. Most ETFs trade under $1m on Day One. https://t.co/wjAIowq7NW pic.twitter.com/7z22WIKPy0 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 18, 2025

Hiện có hơn 3.000 doanh nghiệp lớn trên toàn cầu chấp nhận Dogecoin, bao gồm cả các dịch vụ kỹ thuật số như ExpressVPN. Điều này cho thấy sự chuyển dịch rõ ràng khi DOGE trở thành phương tiện giao dịch thực tế chứ không chỉ là biểu tượng văn hóa mạng.

Khi nhu cầu sử dụng tăng và khả năng mở rộng được cải thiện, DOGE hoàn toàn có thể đạt được các mốc giá cao hơn trong quý cuối cùng của năm.

Maxi Doge – Meme coin tiềm năng với mục tiêu tăng 100 lần

Trong khi Dogecoin dẫn dắt làn sóng chung, Maxi Doge (MAXI) đang nổi lên như một trong những dự án presale được theo dõi nhiều nhất. Dự án đã huy động gần 3 triệu USD chỉ trong vài tuần, thu hút sự chú ý từ cả các nhà đầu tư bán lẻ lẫn “whale”.

Over +$2.5M raised. We digging for those green candles , fam. pic.twitter.com/kOa2FRFFoB — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 1, 2025

Maxi Doge mang phong cách riêng biệt với hình tượng chú chó Doge cơ bắp, biểu tượng của sự tự tin và sức mạnh – hình ảnh phù hợp hoàn hảo với tâm lý thị trường bò hiện tại. Ngoài yếu tố thương hiệu, MAXI còn cung cấp staking APY lên tới 121%, tạo cơ hội thu nhập thụ động cho người nắm giữ.

Kế hoạch phát triển của dự án bao gồm tổ chức các giải đấu giao dịch, bảng xếp hạng ROI, phần thưởng cộng đồng và hợp tác với các sàn giao dịch hợp đồng tương lai để cho phép giao dịch đòn bẩy 1000x.

Các nhà phân tích như Crypto Tech Gaming đánh giá rằng MAXI có thể đạt mức tăng 100 lần sau khi ra mắt – một tiềm năng vượt xa Dogecoin nếu DOGE chỉ đạt $1.

MAXI hiện được bán với giá 0,000261 USD, nhưng mức giá này sẽ tăng trong 24 giờ tới. Các nhà đầu tư sớm có thể tận dụng cơ hội này để đón đầu một trong những meme coin tiềm năng hàng đầu của quý IV/2025.

Truy cập Maxi Doge

Kết luận

Dogecoin đang tái khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường meme coin nhờ ETF và mở rộng thanh toán thực tế, trong khi Maxi Doge đang trở thành gương mặt mới đầy tiềm năng với mức lợi nhuận dự đoán vượt trội.

Nếu “Uptober” tiếp tục là tháng bùng nổ như dự báo, sự kết hợp giữa Dogecoin và Maxi Doge có thể sẽ định hình lại toàn bộ thị trường meme coin trong những tháng tới – nơi tính sáng tạo và cộng đồng vẫn là chìa khóa cho mọi làn sóng tăng trưởng mới.