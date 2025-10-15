Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

JPMorgan, tramite il suo Global Head of Markets Digital Assets, ha dichiarato a CNBC che in futuro permetterà ai clienti di trattare Bitcoin e altre criptovalute. La banca sta promuovendo l’adozione della blockchain attraverso il suo deposit token JPMD , progettato per liquidazioni transfrontaliere 24/7 e come collaterale on-chain. Con JPMorgan che avanza verso l’integrazione blockchain e le iniziative di trading crypto, Bitcoin Hyper ($HYPER) è posizionato perfettamente per cavalcare il rinnovato interesse di Wall Street per le crypto.

In una recente intervista alla CNBC, Scott Lucas di JPMorgan ha confermato che la banca permetterà ai clienti di trattare Bitcoin e altre criptovalute. Non avverrà subito: la società sta ancora esplorando come integrare le crypto nella sua strategia di mercato più ampia.

Lucas ha definito la posizione di JPMorgan come una strategia “and”, bilanciando infrastrutture finanziarie esistenti con le opportunità emergenti della blockchain.

Riguardo al trading di crypto, Lucas ha dichiarato:

“Jamie [Dimon] è stato abbastanza chiaro durante l’Investor Day […] la custodia non è prevista al momento.”

Nonostante JPMorgan non offra servizi di custodia al momento, la banca sta sperimentando deposit token e stablecoin.

Ha inoltre sottolineato il prototipo del deposit token JPMD, progettato per:

consentire liquidazioni transfrontaliere in tempo reale 24/7,

servire come collaterale on-chain,

integrarsi senza problemi con i sistemi di deposito esistenti.

I clienti di trading avranno anche l’opzione di usare stablecoin per le transazioni e esplorare nuovi workflow finanziari basati su blockchain.

JPMorgan e Bitcoin: segnale per il mercato istituzionale

L’intervista di Lucas segnala chiaramente che JPMorgan vuole collegare i mercati finanziari tradizionali all’infrastruttura blockchain.

All’inizio del mese, la divisione ricerca della banca ha affermato che Bitcoin potrebbe essere sottovalutato rispetto all’oro, e che il rapporto volatilità BTC-oro è sceso sotto 2, migliorando l’appeal del rischio.

Gli analisti stimano che $BTC potrebbe raggiungere 165.000$, circa il 39% sopra i livelli attuali, se il cosiddetto “debasement trade” continua.

In precedenza, JPMorgan aveva considerato di concedere prestiti ai clienti utilizzando Bitcoin e altre crypto come collaterale, diventando così la prima banca a farlo.

Con JPMorgan che punta sul trading di Bitcoin e sull’innovazione blockchain, si sta creando una nuova ondata di interesse istituzionale, che potrebbe spingere le principali altcoin più in alto che mai.

