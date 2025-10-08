Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Dogecoin đang trở lại tâm điểm của thị trường crypto sau khi hoàn tất bản nâng cấp Cardinals Index Node, mang lại động lực mạnh mẽ cho toàn bộ phân khúc meme coin. Giống như Bitcoin ảnh hưởng đến altcoin, Dogecoin thường đặt nhịp cho nhóm coin dựa trên cộng đồng – và tín hiệu hiện tại cho thấy một làn sóng tăng trưởng mới đang hình thành.

Khi Dogecoin tăng giá và củng cố hỗ trợ kỹ thuật quanh mức $0.24–$0.25, nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm các đồng coin tiềm năng khác có khả năng bứt phá theo sau xu hướng này.

Cardinals Upgrade – Bước ngoặt công nghệ của Dogecoin

Bản nâng cấp Cardinals Index Node được xem là cột mốc quan trọng nhất của Dogecoin trong năm nay. Nó cho phép bất kỳ ai cũng có thể chạy node đầy đủ và xác thực giao dịch với tốc độ ấn tượng khoảng 500 mili-giây, giúp cải thiện tốc độ và khả năng phi tập trung trên toàn mạng lưới.

Anyone can now run a Cardinals Index Node to maintain and verify the Dogecoin on-chain ledger — fully decentralized.https://t.co/S1DXlrWAju 🧠 This breakthrough extends beyond Dogecoin:

It unlocks smart contract-like capabilities for any UTXO-based chain, including Bitcoin —… — SONG 🌕 DOGE (@song_doge) October 6, 2025

Điều đáng chú ý hơn là Cardinals mở đường cho Dogecoin tích hợp các ứng dụng phi tập trung, công cụ tài chính và hệ thống AI ngay trên lớp chính của mình – một bước tiến từ biểu tượng meme sang nền tảng thực thụ.

Không chỉ về công nghệ, Dogecoin còn ghi dấu bằng việc được ExpressVPN chấp nhận thanh toán, minh chứng cho việc token này đang dần bước ra khỏi phạm vi “coin giải trí” để trở thành một phương tiện thanh toán được chấp nhận rộng rãi.

Dogecoin giữ đà tăng – thị trường meme coin khởi sắc

Trên biểu đồ kỹ thuật, Dogecoin vẫn duy trì xu hướng tăng với khối lượng ổn định và RSI quanh mức 51 – dấu hiệu cho thấy lực mua vẫn vững vàng.

Với việc giữ trên đường trung bình khối lượng 20 ngày, DOGE đang chuẩn bị cho đợt bứt phá nếu vượt ngưỡng kháng cự $0.30.

Sự tự tin của nhà đầu tư vào Dogecoin đang lan tỏa khắp thị trường, kích hoạt sự chú ý mạnh mẽ đến các các đồng coin tiềm năng khác trong phân khúc meme.

Các đồng coin tiềm năng nổi bật sau đà tăng của Dogecoin

Maxi Doge – Biểu tượng mới của sức mạnh cộng đồng

Maxi Doge mang hình ảnh chú chó “cơ bắp” với phong cách trader tự tin, tượng trưng cho tinh thần không ngại rủi ro của giới đầu tư meme coin.

Dự án đã huy động hơn 2,5 triệu USD trong giai đoạn presale và liên tục được nhắc đến bởi các chuyên gia như Jacob Crypto Bury.

Over +$2.5M raised. We digging for those green candles , fam. pic.twitter.com/kOa2FRFFoB — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 1, 2025

Không chỉ là biểu tượng giải trí, Maxi Doge còn hướng tới phát triển tiện ích thực tế thông qua công cụ giao dịch và chương trình thưởng cộng đồng. Sự kết hợp giữa thương hiệu mạnh và chiến lược phát triển khiến Maxi Doge trở thành một trong các đồng coin tiềm năng được săn đón nhất hiện nay.

Snorter – Khi hài hước kết hợp với công nghệ AI

Snorter nổi bật nhờ linh vật thú vị – chú tê tê “Aardvark” với tính cách châm biếm, cùng công nghệ thực tế: một bot AI trên Telegram giúp người dùng theo dõi ví, phân tích lệnh và phát hiện cơ hội giao dịch.

Nhờ sự kết hợp giữa vui nhộn và tiện ích, Snorter thu hút lượng lớn người dùng tự nhiên, trở thành trung tâm hoạt động sôi nổi trên Telegram.

Khi thị trường meme coin đang “nóng” trở lại, Snorter là ví dụ hoàn hảo cho mô hình meme + utility, vừa giải trí vừa mang lại giá trị thật.

Pepenode – Game hóa mô hình meme coin

Pepenode biến meme thành một hệ sinh thái tương tác nhờ cơ chế “mine-to-earn” – người dùng đào token qua các hoạt động xã hội và được thưởng bằng chính sự tham gia của mình.

Giao diện vui nhộn, phong cách hoài cổ, và mô hình kinh tế minh bạch giúp Pepenode thu hút nhanh hơn 1 triệu USD chỉ trong thời gian ngắn.

Điểm đặc biệt là sự kết hợp giữa nostalgia và DeFi, giúp người dùng vừa giải trí vừa tạo giá trị. Đây là một trong các đồng coin tiềm năng có thể phát triển lâu dài thay vì chỉ theo trào lưu ngắn hạn.

Bitcoin Hyper – Kết hợp sức mạnh Bitcoin và tinh thần meme

Bitcoin Hyper là dự án hiếm hoi trong nhóm meme coin có nền tảng công nghệ thực sự. Được xây dựng như một Layer-2 của Bitcoin, HYPER giúp tăng tốc giao dịch và giảm phí, đồng thời vẫn giữ yếu tố giải trí đặc trưng của meme coin.

And just like that… BOOM! 22M Raised! 🔥⚡️ pic.twitter.com/UEeJ2ukj79 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 6, 2025

Dự án đang thu hút sự chú ý nhờ khả năng kết hợp giữa tính mở rộng và năng lượng cộng đồng, tạo nên cầu nối giữa công nghệ và văn hóa.

Bitcoin Hyper không chỉ là “phiên bản vui nhộn của Bitcoin”, mà còn là đại diện tiêu biểu cho thế hệ meme coin mới – những token có tiện ích thật, cộng đồng mạnh và mục tiêu phát triển bền vững.

Kết luận: Làn sóng các đồng coin tiềm năng đang trở lại

Sự bùng nổ của Dogecoin cho thấy sức mạnh của cộng đồng và đổi mới vẫn là động lực chính trong thế giới crypto.

Những dự án như Bitcoin Hyper, Snorter, Pepenode, và Maxi Doge chứng minh rằng meme coin ngày nay không chỉ là trò đùa – chúng đang tiến hóa thành hệ sinh thái thực sự có giá trị.

Đối với nhà đầu tư, đây là thời điểm lý tưởng để theo dõi các đồng coin tiềm năng có tiềm lực công nghệ, cộng đồng sôi động và khả năng nhân giá trị trong chu kỳ tăng trưởng sắp tới.