Khi Solana (SOL) mang lại hơn 100 lần lợi nhuận vào năm 2021, đó không phải là sự may mắn. Thời điểm đó, SOL hưởng lợi từ làn sóng tăng giá toàn thị trường và hệ sinh thái có tính ứng dụng cao.

Giờ đây, Snorter (SNORT) – một meme coin mới trên mạng Solana đang ở giai đoạn presale, được cho là có thể lặp lại thành công tương tự. Dự án không chỉ ra mắt token SNORT mà còn giới thiệu Snorter Bot, một bot giao dịch Telegram với tốc độ vượt trội và mức phí thấp nhất trong ngành.

Khi nhiều nhà đầu tư kỳ vọng quý 4 sẽ là thời điểm “bùng nổ” của thị trường, Snorter đã huy động gần 5 triệu USD và chuẩn bị ra mắt chính thức vào ngày 19 tháng 10. Liệu SNORT có thể trở thành “Solana mới” của năm 2025?

Snorter Bot: Công Cụ Giao Dịch Meme Coin Solana Nhanh Nhất

Sau cú tăng lịch sử của Solana, hệ sinh thái meme coin trên mạng này đã phát triển mạnh mẽ, với hàng trăm token mới xuất hiện mỗi ngày qua các nền tảng như pump.fun.

Tuy nhiên, việc nắm bắt cơ hội sớm trong vài giây đầu tiên khi token được niêm yết là điều gần như bất khả thi nếu giao dịch thủ công. Chính vì thế, các bot giao dịch trên Telegram trở nên phổ biến, nhưng phần lớn vẫn còn chậm, tốn phí, hoặc thiếu chính xác.

HERE'S SNORTER. 20TH OCTOBER 2025. TIME IS RUNNING OUT. pic.twitter.com/etWI56qxW7 — Snorter (@SnorterToken) October 2, 2025

Snorter Bot được thiết kế để giải quyết những điểm yếu đó. Với phí giao dịch chỉ 0.85%, người dùng nắm giữ SNORT được hưởng mức chi phí thấp hơn nhiều so với mức trung bình 1–2% của các bot khác.

Bot sử dụng hạ tầng RPC tùy chỉnh của Solana, cung cấp dữ liệu theo thời gian thực và thực hiện giao dịch chỉ trong chưa đầy một giây.

Tính năng tự động hóa cũng là ưu tiên hàng đầu: lệnh dừng lỗ, giới hạn động, và copy-trading được tích hợp ngay từ đầu. Đặc biệt, người dùng sở hữu SNORT có thể sử dụng tính năng sniping token tự động không giới hạn – giúp họ mua token ngay khi có thanh khoản đầu tiên.

Các Chuyên Gia Đánh Giá Cao Tiềm Năng Bùng Nổ Của SNORT

Nhà phân tích Crypto June nhận định rằng Snorter Bot là một trong những bot hiếm hoi có thể quét hợp đồng thông minh để phát hiện các rủi ro như honeypot hay rug pull. Bot cũng được trang bị cơ chế chống MEV, điều mà nhiều đối thủ chưa có.

Normies don't get it yet. Crypto is the future. Trading bots will become 2nd nature. Snorter bot will lead this rally. https://t.co/SbWQqQlCsZ — Snorter (@SnorterToken) October 15, 2025

Với 5 triệu USD huy động được, SNORT sẽ ra mắt như một micro-cap token, tạo cơ hội tăng trưởng vượt trội so với các meme coin vốn hóa lớn.

Crypto June dự đoán Snorter có thể tăng mạnh ngay sau khi niêm yết ngày 20/10, đặc biệt khi dự án mở rộng hoạt động sang các chuỗi khác ngoài Solana trong tương lai.

Để so sánh, Solana năm 2021 chỉ được định giá khoảng 70 triệu USD, nhưng đã tăng lên hơn 74 tỷ USD vào tháng 11 cùng năm — mức tăng hơn 1000 lần. Nếu Snorter đi theo quỹ đạo tương tự, nó hoàn toàn có thể trở thành ngôi sao của mùa meme coin 2025.

Hướng Dẫn Mua Snorter Trước Khi Ra Mắt

Sau đợt điều chỉnh của thị trường tuần qua, nhiều chuyên gia tin rằng chu kỳ tăng mới sắp bắt đầu, và Snorter có thể là cơ hội 100x tiếp theo.

Hiện tại, giá presale của SNORT chỉ $0.1081, thấp hơn giá niêm yết. Nhà đầu tư có thể mua trực tiếp trên trang web chính thức, sử dụng SOL, ETH, BNB, USDT, USDC hoặc thẻ tín dụng.

Ngoài ra, người nắm giữ SNORT có thể stake với lợi suất APY 107%, giúp tăng gấp đôi lượng token trong ví trước khi dự án ra mắt.

Snorter cũng được tích hợp trên Best Wallet, nơi người dùng có thể mua và stake chỉ với một giao dịch duy nhất. Những ai tham gia presale còn được hưởng chương trình giới thiệu (R2E) – nhận 5% hoa hồng từ những nhà đầu tư mới mà họ mời.

Nếu như Solana 2021 là bài học về việc phát hiện sớm tiềm năng, thì Snorter 2025 chính là cơ hội lặp lại điều đó – nhưng lần này, với tốc độ và công nghệ vượt trội hơn.