ChatGPT-5 izazvao je novi val uzbuđenja na tržištu meme coina nakon što je u svojoj najnovijoj prognozi istaknuo dva brzo rastuća projekta – Snorter i Bitcoin Hyper – kao potencijalne dobitnike s mogućnošću rasta i do 100 puta u sljedećem tržišnom ciklusu.

AI model analizirao je podatke o financiranju, trendove skalabilnosti blockchaina i snagu zajednice kako bi prepoznao tokene koji pokazuju rane znakove potencijala – slično kao što su to činili Bonk i Banana Gun tijekom 2023. godine.

Prema simuliranom tržišnom modelu ChatGPT-5, kombinacija Telegram trading botova i Bitcoin Layer-2 rješenja mogla bi dominirati sljedećim meme ciklusom, a Snorter i Bitcoin Hyper nalaze se u samom središtu tih trendova.

Snorterova pretprodaja doseže gotovo 5 milijuna USD – investitori očekuju Banana Gun-stil rasta

Aktivna pretprodaja Snortera već je prikupila više od 4,68 milijuna USD, nadmašivši rane faze financiranja koje je postavio Banana Gun.

Analitičari ovo smatraju jakim pokazateljem povjerenja trgovaca, budući da je Banana Gun u svojoj privatnoj rundi prikupio samo 1,2 milijuna USD, a kasnije donio 230x povrat ranim investitorima.

To stavlja Snorter u rijedak klub uspješnih meme-bot projekata. Prema njegovoj procijenjenoj vrijednosti u potpunoj cirkulaciji, Snorter se već približava tržišnoj kapitalizaciji Banana Guna – i to prije nego što je token uopće javno dostupan. To sugerira da rani kupci očekuju sličnu krivulju rasta čim se $SNORT pojavi na burzama krajem mjeseca.

Snorterova najveća prednost leži u njegovoj tehnološkoj superiornosti. Izgrađen na Solani, projekt nudi brže izvršavanje i gotovo nula transakcijskih troškova, čime nadmašuje tradicionalne botove temeljene na Ethereumu.

Pokazatelj Snorter (trenutno) Banana Gun (referenca) Prikupljeno u pretprodaji 4,68 milijuna USD 1,2 milijuna USD Blockchain Solana Ethereum Brzina izvršavanja Trenutna, niske naknade Umjerena, ovisna o gasu Analitički raspon ROI-a 30x – 100x Vrh 230x

Analitičari predviđaju višestruke dobitke za SNORT

Prema podacima koje prate crypto analitičari, cijena SNORT tokena mogla bi skočiti na 1,21 USD nakon lansiranja, što je više od 11x iznad trenutne cijene od 0,1079 USD.

Izvještaji CryptoNews i InsideBitcoins navode da Snorter ima snažan tehnički i zajednički zamah, dok Borch Crypto predviđa mogućnost 100x rasta nakon što krene trgovanje na burzama.

Ovaj pozitivan sentiment dodatno potkrepljuje plan ekspanzije izvan Solane – Snorter planira proširiti podršku na Ethereum, Polygon i Base, čime će privući likvidnost iz više ekosustava.

Ako projekt uspije ponoviti viralni uspjeh Banana Guna, čiji je token dosegao 78,70 USD u roku od nekoliko mjeseci, Snorter bi mogao postati sljedeći vodeći meme-bot na Solani, koji kombinira korisnost i humor na način koji posebno rezonira s malim ulagačima.

Bitcoin Hyper – AI-jev odabir za sljedeći Layer-2 boom

Dok Snorter dominira meme-bot scenom, Bitcoin Hyper ($HYPER) privlači pažnju iz potpuno drugog razloga – svojom ambicijom da revolucionira skalabilnost Bitcoina.

Prema prognozi ChatGPT-5, Bitcoin Hyper bi mogao postati 100x projekt dugoročno, jer je prva Layer-2 mreža na Bitcoinu izgrađena pomoću Solana Virtual Machine (SVM) tehnologije.

Projekt je već prikupio više od 23,5 milijuna USD u pretprodaji, s cijenom tokena od samo 0,0131 USD. Ova brza akumulacija kapitala podsjeća na rane faze uspješnih Layer-2 projekata poput Stacksa i BEVM-a, ali s većim performansama i naprednom interoperabilnošću.

Bitcoin Hyper funkcionira kao “brza traka” za Bitcoin transakcije, grupirajući tisuće prijenosa izvan lanca prije nego ih evidentira natrag na glavni blockchain. Rezultat su gotovo trenutna plaćanja, iznimno niske naknade i kompatibilnost s dApp-ovima – mogućnosti koje osnovni Bitcoin sloj ne podržava.

Prema Cryptonewsu, cijena $HYPER mogla bi doseći 0,0583 USD unutar nekoliko mjeseci od listanja, što predstavlja povećanje od 345%.

Najoptimističnije procjene idu i do 0,1557 USD, odnosno više od 12x rasta, dok se širi ekosustav projekta – uključujući wallet alate, staking i cross-chain bridgeove.

Kako je ChatGPT-5 rangirao ova dva projekta

Metoda rangiranja ChatGPT-5 uzima u obzir snagu financiranja, inovacije na lancu i međuzajedničku privlačnost.

U simulacijama koje su uspoređivale više od 200 meme i AI tokena, i Snorter i Bitcoin Hyper dosljedno su se plasirali među 5% projekata s najvećim potencijalom rasta.

Snorter je briljirao u brzini i mrežnom efektu – ključnim metrikama povezanim s angažmanom u pretprodaji i viralnošću na društvenim mrežama.



Bitcoin Hyper je prednjačio u skalabilnosti infrastrukture, što mjeri učinkovitost transakcija i održivost Layer-2 rješenja.



Prema ponderiranoj analizi modela, oba projekta mogu nadmašiti tipične meme coine, posebno ako se pozitivan zamah na tržištu kriptovaluta vrati početkom 2026. godine.

U završnoj napomeni, ChatGPT-5 zaključuje:

“Tokeni koji uspješno spajaju humor i tehnološku relevantnost imaju veću šansu zadržati vrijednost dugoročno od onih koji se oslanjaju isključivo na kratkotrajni hype.”

Snorter i Bitcoin Hyper mogli bi definirati sljedeći ciklus meme coina

Optimistična prognoza ChatGPT-5 savršeno se uklapa u širi tržišni trend – meme coini koji nude stvarnu korisnost sve više nadmašuju one temeljene samo na špekulaciji.

Snorter sa svojom Solana-pametnom tehnologijom i Bitcoin Hyper sa skalabilnom Bitcoin Layer-2 mrežom pružaju čvrstu tehničku osnovu koja podržava rast cijene i izvan pukog hypea.

Oba projekta približavaju se ključnim rokovima pretprodaje:

Snorter završava za šest dana,



dok Bitcoin Hyper dostiže svoj limit od 23,8 milijuna USD za manje od 36 sati.



Za investitore koji traže sljedeći veliki ciklus meme coina, ova dva projekta nalaze se na vrhu ChatGPT-5 liste preporuka.

Kako Bitcoin nastavlja jačati dominaciju, a Solana proživljava svoju najbolju godinu do sada, Snorter i Bitcoin Hyper ističu se kao AI-preporučeni favoriti u utrci za novi 100x fenomen na tržištu meme coina.