Khi hầu hết các Meme coin tiềm năng đang chìm trong “mùa đông meme” sau cú sụp đổ chớp nhoáng ngày 10 tháng 10, vẫn có một dự án giữ vững phong độ giữa cơn bão thị trường – Snorter Bot Token (SNORT).

Hình ảnh linh vật tê tê aardvark của dự án, bình tĩnh cân bằng trên cây nến xanh trong tư thế Thái Cực quyền, là biểu tượng cho tinh thần “điềm tĩnh giữa biến động” của Snorter. Trong “võ đường tâm trí” của mình, Snorter quan sát toàn cảnh thị trường meme coin, kích hoạt radar khi phát hiện một đồng coin có dấu hiệu bùng nổ – trước khi cả cộng đồng kịp nhận ra.

Trong khi thị trường nguội lạnh, Snorter lại đi ngược xu hướng. Dòng vốn vào presale vẫn ổn định, còn công nghệ cốt lõi – “động cơ săn meme coin” – tiếp tục được tinh chỉnh. Telegram bot của Snorter cung cấp cho trader một lợi thế quyết định, biến giai đoạn thị trường trầm lắng thành cơ hội đầu tư.

Chỉ còn 5 ngày để mua SNORT ở mức giá presale $0.1079. Sau khi đợt bán kết thúc, token sẽ niêm yết trên các sàn giao dịch lớn, nơi giá được dự đoán sẽ cao hơn đáng kể so với hiện tại.

Cú Sốc Thuế và “Mùa Đông Meme” Gõ Cửa

Bitcoin (BTC) đã đạt đỉnh mới $126,000 vào đầu tuần, nhưng sau đó giảm xuống quanh $122,000 vào thứ Sáu. Sự điều chỉnh mạnh diễn ra đúng lúc nhiều meme coin bắt đầu tăng tốc, khiến nhiều người tin rằng “mùa meme coin” mới đang tới gần.

After the largest liquidation in crypto history, I expected October to be deep in the red. Somehow, it’s still holding on. Which honestly feels like a small miracle. Let’s get this out of the way: I don’t think we’re entering a bear market. If I wanted to argue that, I could -… — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) October 14, 2025

Nhưng mọi thứ đảo chiều nhanh chóng khi tin tức về thuế nhập khẩu từ Mỹ – Trung gây chấn động thị trường toàn cầu. Theo dữ liệu của Coinglass, gần $19 tỷ USD giá trị vị thế đã bị thanh lý chỉ trong một ngày – được xem là vụ thanh lý lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. BTC rơi xuống $109,000 trước khi hồi phục lên $112,000.

Dù vậy, không phải ai cũng bi quan. Nhà phân tích Scott Melker cho rằng đây chỉ là điều chỉnh “mang tính kỹ thuật”, và thị trường vẫn đang duy trì xu hướng tăng trong tháng “Uptober”.

Tuy nhiên, biến động mạnh khiến nhà đầu tư dè dặt hơn, kéo nhóm meme coin – vốn có hệ số beta cao – rơi vào trạng thái “mùa đông meme”, khi phần lớn token đều kém hiệu suất hơn BTC.

Dẫu vậy, lịch sử cho thấy: khi tâm lý thị trường nguội lạnh và thanh khoản suy yếu, một dự án đột phá thường xuất hiện bất ngờ, biến những nhà đầu tư bình thường thành triệu phú chỉ sau một đêm. Và nếu có công cụ có thể “săn meme coin 100x” một cách tự động, cơ hội đó sẽ không còn là ngẫu nhiên – đó chính là lý do Snorter Bot ra đời.

Snorter Bot: Tốc Độ Solana, Mạng Đa Chuỗi và Phí Giao Dịch Thấp Nhất

Snorter Bot đang trong giai đoạn “ngủ đông” trước khi ra mắt, nhưng thiết kế kỹ thuật của nó đã giúp dự án được đánh giá là một trong những Telegram bot giao dịch tiên tiến nhất hiện nay.

Paste address. Liquidity hits. Snorter buys. Easy lambo. pic.twitter.com/ahpDGafxlI — Snorter (@SnorterToken) October 12, 2025

Bot này liên tục quét các hàng đợi giao dịch Solana, dữ liệu validator và pool thanh khoản để phát hiện những meme coin tiềm năng ngay khi có dấu hiệu hoạt động bất thường.

Nhờ vậy, Snorter có thể nhận biết dòng vốn mới vào thị trường trong thời gian thực, giúp nhà giao dịch đón đầu xu hướng trước khi giá bùng nổ – một lợi thế sống còn trong môi trường mà từng mili-giây đều quan trọng.

Với nền tảng Solana, Snorter vượt trội hơn hẳn các bot trên Ethereum như Maestro hay Banana Gun, vốn bị giới hạn bởi tốc độ xác nhận giao dịch chậm và phí gas cao.

Snorter không chỉ nhanh hơn mà còn hiệu quả hơn, đạt hiệu suất ngang ngửa Trojan Bot – một bot Solana nổi tiếng – nhưng khác ở chỗ Snorter đã sẵn sàng mở rộng đa chuỗi sang Ethereum, Binance Smart Chain và Base.

Cấu trúc phí cũng là điểm sáng: Snorter chỉ thu 0,85% phí giao dịch, thấp nhất trên thị trường hiện nay. Người dùng chỉ cần nắm giữ token SNORT là có thể giảm phí và nhận thêm quyền lợi staking – tạo giá trị thực ngay từ ngày đầu niêm yết.

Snorter Bot và Triển Vọng Nhân 100x Sau Presale

Snorter đang được xem là đối thủ trực tiếp của Banana Gun, một dự án Telegram bot từng tăng hơn 230 lần sau đợt gây quỹ $1,2 triệu USD.

Hiện tại, Snorter đã huy động gần $5 triệu USD, và với mức vốn hóa khởi điểm cao hơn, nhiều nhà phân tích cho rằng Snorter có thể vượt Banana Gun nếu bot ra mắt đúng tiến độ và duy trì hiệu suất.

Theo tokenomics, 25% số vốn huy động được dành cho phát triển sản phẩm, còn 20% cho marketing và tăng trưởng, đảm bảo dự án có đủ nguồn lực để mở rộng và xây dựng thanh khoản khi niêm yết.

Nhiều nhà phân tích có tiếng như Apex Syndicate và Borch Crypto đã dự đoán tiềm năng tăng 100x cho SNORT, dù lưu ý rằng điều này sẽ phụ thuộc vào khả năng triển khai công nghệ và duy trì sức hút cộng đồng sau khi ra mắt.

Với nhà đầu tư sớm, đây là thời điểm quan trọng – cơ hội lớn nhất chính là chính Snorter Bot Token presale đang diễn ra.

5 Ngày Cuối Cùng Trước Khi SNORT Kết Thúc Presale

Chỉ còn 5 ngày cuối để tham gia, đây có thể là thời điểm “tạo triệu phú” cho những ai dám hành động, hoặc là “cơ hội bỏ lỡ” với những người chần chừ.

Nhà đầu tư có thể mua SNORT trực tiếp trên website chính thức bằng SOL, ETH, BNB, USDT, USDC hoặc thẻ tín dụng. Sau khi mua, token có thể staking ngay với lãi suất linh hoạt lên đến 108%/năm.

Để theo dõi tài sản dễ dàng sau khi claim, người dùng được khuyến nghị sử dụng Best Wallet – ví đa chuỗi hỗ trợ hiển thị số dư presale, staking và truy cập sớm các đợt IDO sắp tới. Ứng dụng hiện có mặt trên Google Play và App Store.

Kết Luận

Giữa “mùa đông meme” ảm đạm, Snorter Bot Token nổi bật như một dự án Meme coin tiềm năng hiếm hoi kết hợp giữa công nghệ thực tế và sức hút cộng đồng.

Bằng tốc độ Solana, khả năng đa chuỗi và phí thấp kỷ lục, Snorter hứa hẹn mở ra làn sóng mới trong lĩnh vực bot giao dịch Telegram, nơi tiện ích thực tế có thể thay thế hoàn toàn cho “hype”.

Với chỉ vài ngày còn lại trước khi presale kết thúc, SNORT có thể chính là đồng meme coin dẫn đầu chu kỳ tăng trưởng mới trong năm 2026.

