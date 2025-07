솔라나(SOL)가 200달러선에 재진입한 가운데, 그록(Grok)은 300달러 재도달 가능성이 높은 것으로 전망하고 있다.

xAI 챗봇은 강력한 기술적 지표와 ETF 모멘텀, 그리고 총 예치 자산(TVL)이 103억 달러를 돌파한 디파이(DeFi) 시장의 뜨거운 부활을 근거로 60-70%의 확률을 제시했다고 전했다.

솔라나($SOL)의 가격 상승세 이면에는 더 많은 의미가 있는 것으로 보인다.

솔라나의 급격한 상승세가 단독으로 일어나는 현상이 아닌 전체 생태계를 견인하고 있는 것으로 나타났다. 실용성을 갖춘 우수 밈코인들이 상당한 매수세를 보이는 가운데, 텔레그램 기반 트레이딩 봇이 대형 투자자들보다 빠른 거래를 원하는 개인 투자자들 사이에서 필수 도구로 자리잡고 있다.

2021년 당시의 선거 양상과는 다른 모습을 보이고 있다. 현재의 선거전은 더욱 빠른 속도로 진행되며, 전술적 접근이 두드러진다. 특히 신속성과 자동화, 그리고 날카로운 메시지를 담은 밈이 선거 운동의 중심을 이루고 있는 것으로 나타났다.

솔라나($SOL)가 주요 투자 자산인 투자자들 사이에서 다음 상승장을 앞두고 있는 알트코인 물색이 활발한 것으로 보인다.

솔라나의 최근 가격 움직임이 강세장을 재점화하고 있다. 지난 한 달간 35%의 상승률을 기록한 솔라나는 현재 이전 강세장 정점에서 기록했던 300달러 수준과 비교해 54.7% 하회하는 수준에 머물러 있다.

솔라나(SOL)의 300달러 재진입 가능성에 대한 그록의 전망이 관심을 모으고 있다.

솔라나(SOL)가 300달러대를 재방문할 확률이 60-70%에 달할 것으로 전망된다. 기술적 분석과 기본적 분석이 모두 이를 뒷받침하고 있다. 현재 주목해야 할 핵심 가격대는 219달러 선이다. 특히 거래량을 동반한 219달러선 돌파 시, 275-300달러 범위를 목표로 하는 전형적인 상승 깃발 패턴이 확인될 것으로 보인다.

온체인 모멘텀이 강세를 보이는 가운데, 솔라나의 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량이 연초 이후 1조 달러를 돌파했으며, 총 예치 자산(TVL)은 103억 달러까지 상승한 것으로 나타났다. 솔라나는 여전히 주요 체인 중 실제 초당 처리량(TPS)이 가장 빠른 네트워크로, 초당 1,500건 이상의 거래를 처리하고 있다.

솔라나의 현물 ETF 승인 가능성이 연말까지 99% 이상일 것으로 예측 시장이 전망하고 있다. 이러한 승인이 실현될 경우 기관 투자자들의 자금 유입에 획기적인 변화를 가져올 것으로 예상된다.

하지만 여전히 위험이 도사리고 있는 상황이다. 상대강도지수(RSI)가 91 부근의 과열 구간에 근접하고 있으며, 219달러 돌파에 실패할 경우 SOL이 168달러 또는 152달러까지 하락할 수 있을 것으로 전망된다.

솔라나 생태계가 전반적으로 상승세를 보이는 가운데, 단순히 솔라나($SOL) 토큰만의 문제가 아닌 전체 생태계의 성장세가 두드러지고 있는 것으로 나타났다.

밈 문화와 결합된 텔레그램 봇 생태계가 폭발적인 성장세를 보이고 있는 가운데, 스노터 봇($SNORT)이 주목을 받고 있다. 이 봇은 초고속 거래 기능과 디젠 트레이딩에 최적화된 유틸리티를 결합한 것이 특징이다.

솔라나가 속도를 책임지는 가운데, 스노터 봇은 텔레그램 기반 트레이딩 봇으로서 전문가급 도구를 활용한 공격적인 거래를 가능하게 하는 강력한 기능을 제공하고 있다.

대부분의 개인 투자자들은 거래를 실행하기 위해 브라우저 확장 프로그램, 불안정한 RPC 엔드포인트, 여러 탭을 동시에 관리하는 번거로운 상황에 직면해 있다. 급변하는 밈 코인 시장에서 이러한 지연은 투자금 전체를 잃을 수 있는 위험으로 이어질 수 있다.

스노터는 텔레그램에 거래 워크플로우 전체를 통합해 이러한 문제점을 해결한다. 채팅창 하나로 신규 토큰 출시를 스나이핑하고, 지정가 주문을 설정하며, 상위 지갑을 복제하고, 손익을 추적할 수 있으며 허니팟 계약도 스캔할 수 있다. 1초 미만의 스왑과 프라이빗 RPC, MEV 보호 기능까지 모두 내장되어 있다.

스노터($SNORT)는 솔라나와 이더리움 체인을 아우르는 멀티체인 유틸리티 토큰으로 전체 시스템의 핵심을 이루고 있다. 토큰 보유자들은 수수료 할인(0.85%), 스테이킹 보상(연 169% 수익률), 봇의 고급 기능 전체 이용 등의 혜택을 받을 수 있다. 포털 브릿지를 통해 체인 간 자유로운 이동이 가능하다.

현재 $SNORT의 가격은 0.0995달러를 기록하고 있으며, 현재까지 249만 달러 이상의 자금을 모집한 것으로 보인다. 분석가들은 향후 거래소 상장과 봇 채택률 증가에 힘입어 연말까지 $SNORT 가격이 0.94달러까지 상승할 것으로 전망하고 있다.

스노터($SNORT) 토큰 구매 방법에 대한 안내 가이드

솔라나의 폭발적인 성장은 단순히 레이어-1 성능에만 국한된 것이 아닌 실제 사용성에 기반을 두고 있다. 현재 텔레그램 봇이 이러한 소매 거래의 상당 부분을 주도하고 있는 것으로 나타났다.

솔라나의 속도와 그 성장을 견인하는 문화가 교차하는 지점에 스노터(Snorter)가 자리잡고 있다. 거래 과정의 마찰을 제거하고 수수료를 절감하며, 트레이더들이 이미 활발히 활동하는 텔레그램 플랫폼에서 밈코인 거래를 가능하게 한다.

스노터의 밈 브랜딩이 바이럴 현상을 가속화하고 있다. 실용성을 바탕으로 한 이 브랜드의 영향력은 지속적인 성장세를 보이는 것으로 나타났다.

솔라나($SOL)가 현재 가격에서 2-3배 상승할 가능성이 있는 가운데, $SNORT와 같이 강력한 서사와 실제 작동하는 제품을 갖춘 새로운 밈코인들이 적절한 생태계 흐름을 타고 1,000배 이상의 수익률을 기록할 잠재력을 보여주고 있는 것으로 분석된다.

그록이 솔라나에 대해 300달러 가격 전망을 예견한 내용이 설득력을 얻고 있다. 차트 분석 결과 상승 신호가 뚜렷하며, 유동성이 원활히 유입되는 가운데 생태계도 급성장하는 모습을 보이고 있는 것으로 나타났다.

솔라나($SOL)는 이미 시장의 주목을 받고 있는 상황이다. 오히려 솔라나의 성장을 이끄는 기반 도구들이 더 큰 잠재적 수익을 제공할 것으로 전망된다.

스노터 토큰($SNORT)이 아직 초기 단계에서 저렴한 가격을 유지하며 이미 거래가 시작된 상태다. 텔레그램 봇 채택과 밈 유틸리티, 솔라나의 확장성 스토리를 기반으로 성장세를 보이고 있다.

이번 사이클에서 속도와 문화, 그리고 실용성이 중요시되는 가운데, $SNORT는 이 세 가지 요소를 모두 충족하고 있는 것으로 평가된다.

암호화폐 시장은 변동성이 크고 사전 판매에는 위험이 따르는 만큼, 투자자들은 반드시 개별적인 투자 조사를 실시해야 한다.

