Trong nhiều năm qua, các dog token lấy cảm hứng từ chó như Dogecoin và Shiba Inu từng thống trị cuộc trò chuyện trong giới tiền điện tử. Những đồng coin này không chỉ định hình văn hóa meme coin mà còn tạo ra hàng loạt “phiên bản nhái” và các dự án ăn theo. Tuy nhiên, theo thời gian, sự chú ý dần chuyển hướng sang các token lấy cảm hứng từ ếch, mèo hay trí tuệ nhân tạo, trong khi biến động mạnh khiến niềm tin vào những dự án từng “bất khả chiến bại” bị xói mòn.

Giờ đây, xu hướng đó đang thay đổi. Sự lạc quan mới trên thị trường cùng với sự quan tâm trở lại của Elon Musk đối với không gian meme coin đã làm dấy lên kỳ vọng rằng dog token có thể một lần nữa dẫn đầu làn sóng tăng giá tiếp theo. Những tháng tới có thể trở thành giai đoạn then chốt, khi tâm lý thị trường dần chuyển hướng về các token có cộng đồng trung thành và bản sắc mạnh mẽ.

Dog-Themed Meme Coin Có Thể Trở Thành Người Chiến Thắng Tiếp Theo

Các dự án meme coin lấy cảm hứng từ chó đang sẵn sàng lấy lại vị thế thống trị. Trong tuần qua, Dogecoin, Shiba Inu và Floki đều chứng kiến đà tăng mạnh, với các nhà đầu tư xem chúng như chỉ báo sớm cho sự trở lại của dòng tiền bán lẻ.

Elon Musk lại một lần nữa đóng vai trò bất ngờ trong đợt hồi sinh này. Một tweet do Grok AI – chatbot nội bộ của ông – tạo ra, đã hài hước tuyên bố rằng chú chó Floki của ông là CEO của mạng xã hội X. Dù chỉ mang tính trào phúng, nhưng tác động thị trường là tức thì.

Flōki is back on the job as 𝕏 CEO! pic.twitter.com/Zu29Dos24r — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2025

Chỉ trong vài giờ, giá FLOKI tăng hơn 30%, phá vỡ giai đoạn đi ngang kéo dài và thổi bùng lại hứng khởi trong giới giao dịch. Biểu đồ sau đó cho thấy khối lượng giao dịch và động lượng giá tăng mạnh, với FLOKI dao động quanh 0,000085 USD sau cú bứt phá.

Điều này chứng minh rằng ảnh hưởng của Elon Musk, dù không còn bùng nổ như trước, vẫn là chất xúc tác mạnh mẽ cho thị trường meme coin.

Hiệu ứng lan tỏa xuất hiện nhanh chóng: các token cùng chủ đề chó khác cũng ghi nhận mức tăng nhỏ nhưng đáng kể, trong khi cộng đồng mạng xã hội sôi nổi trở lại, bàn luận về “sự trở lại của dog coin”.

ETF Dogecoin Gần Như Được Phê Duyệt – Chất Xúc Tác Mới Cho Thị Trường

Thêm vào bức tranh tích cực là tiến triển về quy định tại Hoa Kỳ. Sau khi SEC nối lại hoạt động bình thường sau đợt đóng cửa chính phủ, ETF Dogecoin của 21Shares dường như đang tiến rất gần đến giai đoạn phê duyệt cuối cùng.

Bản S-1 sửa đổi được công bố gần đây của công ty phát hành Thụy Sĩ đã xác nhận mã giao dịch ETF là TDOG và chi tiết cấu trúc niêm yết trên Nasdaq. Quỹ này sẽ theo dõi giá Dogecoin thông qua chỉ số CF Dogecoin-Dollar Settlement Price Index, sử dụng Coinbase Custody Trust làm đơn vị lưu ký và Wilmington Trust làm đơn vị ủy thác.

Theo các chuyên gia phân tích của Bloomberg Intelligence, khả năng được phê duyệt lên tới 99%, dựa trên việc ETF đã được đưa vào danh sách DTCC cùng nhiều hồ sơ cập nhật liên tiếp, cho thấy việc thông qua gần như chắc chắn.

Nếu được chấp thuận, ETF Dogecoin sẽ đánh dấu bước ngoặt lịch sử – lần đầu tiên một meme coin được chấp thuận ETF, mở ra cánh cửa cho các nhà đầu tư tổ chức. Kết hợp cùng sự ủng hộ của Musk và sự hứng khởi trở lại của nhà đầu tư cá nhân, thị trường meme coin đang sẵn sàng cho một đợt bùng nổ mới.

Giai đoạn kế tiếp của chu kỳ này có thể lại thuộc về những chú chó.

Các Meme Coin Nên Mua Hiện Nay – Những Dự Án Chủ Đề Có Tiềm Năng 100x

Maxi Doge

Giữa làn sóng phục hưng của meme coin, Maxi Doge đang nổi lên như một cái tên sáng giá nhất trong thế hệ dog token mới. Hình ảnh chú chó cơ bắp tự tin phản ánh hoàn hảo tinh thần của thị trường meme hiện đại – tự nhận thức, ồn ào và đầy năng lượng.

Trong bối cảnh sự chú ý quay trở lại với các tài sản lấy cảm hứng từ chó, Maxi Doge đã tận dụng yếu tố hoài niệm đồng thời kết hợp phong cách meme hiện đại, tạo nên sức hút lớn với giới giao dịch trẻ tuổi.

Điểm khác biệt của Maxi Doge là khả năng xây dựng bản sắc mạnh và năng lượng cộng đồng chỉ trong thời gian ngắn. Các kênh Telegram và X của dự án phát triển nhanh chóng nhờ các cuộc thi meme, chiến dịch giveaway và bài đăng từ influencer, giúp duy trì mức độ tương tác cao.

Nhà phân tích YouTube nổi tiếng Austin Hilton cũng đã đề cập đến dự án, nhấn mạnh đà presale mạnh mẽ và số lượng holder tăng nhanh. Những bài phân tích này đã giúp Maxi Doge thu hút sự chú ý của công chúng, củng cố vị thế như biểu tượng cho sự phục hưng Doge mới.

Mặc dù token không tập trung vào tính năng tiện ích sâu, nhưng điều đó dường như là một phần chủ ý, quay trở lại cội nguồn của văn hóa meme – nơi sự đơn giản chính là sức hấp dẫn.

Với sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng, Elon Musk tác động tích cực, và tâm lý thị trường đang hồi phục, Maxi Doge hoàn toàn có thể trở thành cái tên dẫn đầu làn sóng meme coin tiếp theo.

Dogwifhat (WIF)

Dogwifhat (WIF) là ví dụ rõ ràng cho thấy một meme đơn giản có thể đi xa đến mức nào. Dù đã có vốn hóa hơn 500 triệu USD, token này trên mạng Solana vẫn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới trader đặt cược vào sự trở lại của dog token.

Hiện giá Dogwifhat quanh mức 0,55 USD, sau khi điều chỉnh nhẹ từ 0,70 USD hồi đầu tháng. Biểu đồ gần đây cho thấy dấu hiệu hồi phục sớm, khối lượng ổn định và chỉ báo MACD đang chuyển sang hướng tích cực, báo hiệu động lượng đang được xây dựng lại sau giai đoạn tích lũy.

Sức hút của Dogwifhat đến từ sự đơn giản tuyệt đối. Không có roadmap, không tokenomics phức tạp, không tuyên bố viển vông – dự án tồn tại nhờ năng lượng meme thuần túy và sức hút xã hội vốn luôn là động lực cốt lõi của meme coin.

Khi thị trường tràn đầy lạc quan nhờ tweet của Musk về Floki và khả năng gần như chắc chắn Dogecoin ETF được phê duyệt, Dogwifhat trở thành một lựa chọn thay thế hoàn hảo, đại diện cho sự trở lại của “Doge mania.”

Nếu tâm lý thị trường meme coin tiếp tục cải thiện, WIF có thể sớm trở lại mốc 1 USD. Sự giản dị chính là lợi thế, và thị trường luôn yêu thích tính chân thật – điều mà Dogwifhat thể hiện trọn vẹn.

Pepenode

Dù không thuộc nhóm dog token, Pepenode lại nổi bật như một lựa chọn thay thế thú vị, lấy cảm hứng từ chú ếch Pepe – biểu tượng đã trở thành huyền thoại trong văn hóa meme.

Khi thị trường meme coin trở lại xu hướng tăng, những token có cá tính riêng biệt như Pepenode đang tăng tốc nhanh nhất. Dự án kết hợp hài hước, tính cộng đồng và thiết kế độc đáo, giúp nó tạo dựng vị thế vững chắc trong nhóm các đồng coin tiềm năng.

Pepenode khác biệt nhờ mô hình “mine-to-earn”, cho phép người dùng tham gia tích cực thay vì chỉ nắm giữ token. Cơ chế này mang lại tính tương tác cao, giúp duy trì hoạt động cộng đồng và hình thành lực lượng holder trung thành.

Dự án đã huy động hơn 1 triệu USD trong giai đoạn presale, thể hiện niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào tầm nhìn kết hợp giữa văn hóa meme và mô hình kiếm tiền chủ động.

Mặc dù mang phong cách vui nhộn và giải trí, Pepenode lại sở hữu nền tảng vận hành vững chắc, mang đến khả năng duy trì lâu dài hơn nhiều dự án meme khác.

Trong bối cảnh các dog token đang bùng nổ trở lại, Pepenode tự nhiên hòa vào cùng câu chuyện hồi sinh, mang đến một làn gió mới cho thị trường. Với thành công presale và mô hình độc đáo, Pepenode sẵn sàng tăng tốc cùng những “gã khổng lồ” meme coin khác trong giai đoạn tới.

Kết Luận

Sự trở lại mạnh mẽ của các meme coin lấy cảm hứng từ chó báo hiệu góc giải trí nhất của thị trường crypto đang chuẩn bị cho một đợt bùng nổ ngoạn mục.

Các dự án như Maxi Doge, Dogwifhat và Pepenode đang dẫn đầu làn sóng hồi sinh này, mỗi cái tên mang một hướng đi riêng: Maxi Doge với thương hiệu lan tỏa mạnh, Dogwifhat với cấu trúc thị trường vững chắc, và Pepenode với mô hình tương tác sáng tạo.

Tất cả cùng phản ánh sự tiến hóa của meme coin hiện đại – vừa vui nhộn, vừa nghiêm túc, mang lại cơ hội sinh lời lớn cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm các đồng coin tiềm năng trong giai đoạn tăng trưởng mới của thị trường.