ท่ามกลางสภาวะตลาดคริปโตที่มีการแข่งขันสูง Weex แพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ได้เปิดตัวแคมเปญสุดร้อนแรงเพื่อดึงดูดผู้ใช้งานใหม่ โดยเฉพาะสายเทรดฟิวเจอร์ส ด้วยการมอบโบนัสเงินฝากที่น่าสนใจและมีหลายระดับ แคมเปญนี้ชูโรงด้วยโบนัส 50% สำหรับการฝากเงินครั้งแรก 100 USDT ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ใหม่จะได้รับเงินทุนสำหรับเทรดฟิวเจอร์สเพิ่มทันที 50 USDT ทำให้มีเงินทุนเริ่มต้นรวมเป็น 150 USDT เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร ถือเป็นหนึ่งใน การแข่งขันที่ร้อนแรงขึ้นในตลาด Exchange ที่น่าจับตามอง
ความน่าสนใจของโปรโมชั่นจาก Weex ไม่ได้หยุดอยู่แค่โบนัสแรกเข้าเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการฝากเงินครั้งต่อๆ ไป ซึ่งผู้ใช้จะได้รับโบนัสอีก 20% อย่างต่อเนื่อง โดยแคมเปญใหญ่นี้มี รางวัลรวมมูลค่าสูงถึง 30,000 USDT รออยู่ อย่างไรก็ตาม การจะรับโบนัสเหล่านี้มีเงื่อนไขที่นักเทรดต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียด
เงื่อนไขการรับโบนัส 50% สำหรับผู้ใช้ใหม่
สำหรับโบนัส 50% จากการฝาก 100 USDT แรกนั้น ไม่ใช่แค่การฝากเงินแล้วจะได้รับทันที แต่มีขั้นตอนและข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามดังนี้:
- การฝากเงิน (On-Chain Deposit): ผู้ใช้ต้องทำการฝากเงินเข้าสู่บัญชี Weex ผ่านเครือข่ายบล็อกเชน (On-chain) เป็นจำนวนอย่างน้อย 100 USDT การโอนภายในแพลตฟอร์มจะไม่ถูกนับ
- รักษายอดเงินคงเหลือ: หลังจากฝากเงินแล้ว จะต้องรักษายอดเงินในบัญชีให้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100 USDT เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
- สร้างปริมาณการเทรด (Trading Volume): ผู้ใช้จำเป็นต้องสร้างปริมาณการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ส (Futures Trading Volume) ให้ถึง 10,000 USDT เพื่อปลดล็อก โบนัสฟิวเจอร์ส 50% ดังกล่าว
- การรับโบนัส: เมื่อทำตามเงื่อนไขครบถ้วน โบนัสจะไม่ถูกส่งเข้าบัญชีอัตโนมัติ ผู้ใช้จะต้องเข้าไปกดรับโบนัสด้วยตนเองที่ศูนย์รางวัล (Reward Center)
- ข้อจำกัดของโบนัส: เงินโบนัสที่ได้รับ (50 USDT) สามารถใช้เป็นหลักประกัน (Margin) ในการเทรดฟิวเจอร์สเท่านั้น ไม่สามารถถอนหรือโอนไปยังบัญชีอื่นได้ แต่กำไรที่เกิดจากการใช้โบนัสเทรดสามารถถอนออกมาได้ตามปกติ
- วันหมดอายุ: โบนัสที่ได้รับมาจะมีอายุการใช้งาน 7 วัน หากไม่มีการใช้งานภายในเวลาที่กำหนด โบนัสจะหมดอายุไป
- คู่เทรดที่ไม่ถูกนับ: ปริมาณการเทรดจากคู่เหรียญ Stablecoin บางคู่ เช่น USDC/USDT และ EUR/USDT จะไม่ถูกนำมาคำนวณในเงื่อนไขปริมาณการเทรด
รางวัลเพิ่มเติมและโบนัสอื่นๆ
นอกเหนือจากโบนัสแรกเข้าแล้ว WEEX ยังมีโบนัสสำหรับผู้ใช้ใหม่ ในระดับที่สูงขึ้นตามขนาดเงินฝากและปริมาณการเทรด ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ฝากเงิน 10,000 USDT และสามารถสร้างปริมาณการเทรดได้ถึง 5,000,000 USDT ก็มีสิทธิ์ได้รับโบนัสสูงถึง 800 USDT เลยทีเดียว
นอกจากนี้ยังมี โบนัสและส่วนลดพิเศษ สำหรับผู้ที่ทำการยืนยันตัวตนโดยการเชื่อมต่ออีเมลและหมายเลขโทรศัพท์กับบัญชี จะได้รับคูปองมูลค่าระหว่าง 10 – 100 USDT ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรดฟิวเจอร์สและ Copy Trading ได้อีกด้วย โดยข้อเสนอทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ใหม่นี้จะมีอายุ 30 วันนับจากวันที่ลงทะเบียน
โดยสรุปแล้ว โปรโมชั่นสำหรับนักเทรดจาก Weex ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นในตลาดฟิวเจอร์ส หรือกำลังมองหาแพลตฟอร์มใหม่ที่มีโบนัสมาช่วยเสริมพอร์ต การทำความเข้าใจเงื่อนไขอย่างละเอียดจะช่วยให้นักเทรดสามารถใช้ประโยชน์จากแคมเปญนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี