Trg se znova prebuja, altcoini se premikajo, in zanimanje za “male kripto dragulje” se vrača. Med stotinami projektov, ki krožijo po trgu, nekateri izstopajo s pravo vizijo, trdno tehnologijo in še vedno razumno vrednostjo.

Rezultat: redke priložnosti za vstop pred morebitnim x10. Tukaj so tri kriptovalute, ki jih je trenutno vredno podrobno spremljati.

PEPENODE: igra Mine-to-Earn, ki naredi rudarjenje zabavno in dobičkonosno

PEPENODE je Web3 igra upravljanja tipa Mine-to-Earn, kjer gradite lastno rudarsko sobo. Kupujete “Meme Node”, jih strateško postavljate, nadgrajujete svoje naprave in prejemate nagrade v žetonih, kot so $PEPE, $FARTCOIN in $PEPENODE.

Predprodaja glavnega žetona že navdušuje zbrali so 2 milijona dolarjev, projekt pa vsak dan privablja nove igralce oziroma “rudarje”.

Zakaj potencial x10?

PEPENODE uspeva tam, kjer številni memecoini odpovejo, preoblikuje hype v interaktivno in trajnostno izkušnjo.

S stalnimi nagradami, razširljivim igralnim modelom in načrti za turnirje, nove tokene in lestvice najboljših ima projekt vse, kar potrebuje za viralni uspeh.

Na trgu, ki obožuje projekte na presečišču med igrami, memi in donosnostjo (yield), PEPENODE izpolnjuje vse pogoje za status naslednje kripto senzacije.

2. Bitcoin Hyper (HYPER): ambiciozen layer-2 za Bitcoin ekosistem

Bitcoin Hyper si je zadal nalogo, da postane prvi pravi layer-2 protokol za Bitcoin: omogoča hitrejše transakcije, nižje provizije in programabilnost podobno kot pri novodobnih verigah.

Predprodaja HYPER žetona je že zbrala milijone – poročila kažejo na že več kot 14 milijonov USD zbranih sredstev.

Token ima skupno ponudbo 21 milijard žetonov, kar je referenca na Bitcoinovih 21 milijonov in nakazuje na poudarek na redkosti.

Zakaj ima potencial za x10?

Ker Bitcoin Hyper naslavlja dejansko omejitev Bitcoina: počasne transakcije, visoke provizije in pomanjkanje pametnih pogodb.

Če bo uspešno zagnan in bo pridobil dovolj uporabnikov ter likvidnosti, se lahko HYPER pozicionira kot nivo višje rastoči ekosistem ob stran Bitcoina kar pomeni potencial večkratnega povečanja vrednosti.

Predprodaja je še v teku in cena žetona se dviguje; zgodnji vstop lahko pomeni velik vložek v razmerju do možnega rezultata.

3. Maxi Doge (MAXI): nova generacija meme-coina z “gym bro” identiteto

Maxi Doge je meme kovanec, ki gradi na kultnem “doge” motivu, a se razlikuje z bolj poudarjeno identiteto: mišičasti Shiba Inu, filozofija “1000x” trgovanja in visoka stopnja nagrajevanja.

Predprodaja se je začela julija 2025 in projekt je že zbral več kot 3,7 milijona USD.

Tokenomika vključuje visoke APY za zgodnje vlagatelje, staking funkcije in družbeno-viralno komponento.

Zakaj ima potencial za x10?

Memecoini imajo dokazano sposobnost hitrega rasta, predvsem v bikovskih ciklih, in MAXI izkorišča trend “doge + trader kultura”.

Z nizko izhodiščno ceno in aktivno predprodajo je možno velik dobiček ob uspešnem izlistanju in viralnosti.

Projekt ima elemente, ki presega klasični meme coin, staking, nagrade, skupnost kar lahko poveča zadrževanje žetonov in zmanjša likvidnostni pritisk.

Kaj se dogaja s kriptom 2. novembra 2025?

Kripto trg je znova v ospredju: Bitcoin se danes giblje okoli 111.000 USD, Ethereum okrog 3.900 USD, Solana pa približno 186 USD.

Na trg se vrača likvidnost, tržni kapital se širi, špekulativni projekti ponovno privlačijo pozornost in vse več vlagateljev išče naslednji “x10” dragulj. Kombinacija makro optimizma, tehnološkega razvoja in institucionalnega zanimanja kaže, da bi november lahko pomenil začetek novega bikovskega zagona v letu 2025.

Če se Bitcoin zadrži nad mejo 110.000 USD ali celo preseže ta nivo, bi to lahko sprožilo pomemben premik kapitala proti altcoinom, saj vlagatelji običajno začnejo iskati višje donose v manjših, bolj tveganih projektih. Tak preliv likvidnosti pogosto vodi v t. i. altseason — obdobje, ko številni manjši kovanci zabeležijo večdesetodstotne ali celo večkratne rasti.

Pomembno vlogo pri tem ima tudi makroekonomsko okolje. Trenutno se pričakujejo nove informacije o obrestnih merah v ZDA, morebitni vstop dodatnih institucionalnih vlagateljev ter širitev ETF-jev na področju kriptovalut, kar bi lahko povečalo zaupanje in pritegnilo svež kapital v trg. Hkrati narašča zanimanje tradicionalnih investicijskih skladov, ki iščejo diverzifikacijo prek digitalnih sredstev. Vse to krepi splošni optimizem in ustvarja pogoje za nadaljnjo rast.