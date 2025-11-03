Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Este riscant să îți investești toate economiile de viață în criptomonede, deoarece acestea sunt mult mai volatile decât acțiunile sau alte active tradiționale. Totuși, unele dintre criptomonedele promițătoare pot merita în continuare o investiție modestă, din banii pe care îți poți permite să îi pierzi.

De exemplu, o investiție de 100 de dolari în Bitcoin Hyper (HYPER), criptomoneda nativă a rețelei Bitcoin Hyper, la primul său preț de tranzacționare de 0,005 dolari în 2013, ar valora astăzi aproximativ 53.000 de dolari. Să vedem de ce prețul său a crescut – și de ce ar putea rămâne unul dintre cele mai bune tokenuri de cumpărat cu 100 de dolari.

De ce a crescut brusc prețul Bitcoin Hyper?

Fondatorii Bitcoin Hyper Labs, furnizor de soluții blockchain pentru plăți rapide, au lansat rețeaua Bitcoin Hyper Ledger ca bază tehnologică a proiectului în 2012. Aceștia au promovat Bitcoin Hyper ca o alternativă mai rapidă, mai ieftină și mai sigură la transferurile financiare tradiționale, precum sistemul SWIFT (Societatea pentru Telecomunicații Financiare Interbancare Mondiale).

Fondatorii au emis întreaga ofertă de 100 de miliarde de monede HYPER înainte de lansarea pe piață. În prezent, oferta totală este de aproximativ 99,98 miliarde de monede, dar aceasta scade treptat, deoarece o mică taxă de tranzacție este „arsă” la fiecare operațiune – eliminând definitiv acele monede din circulație.

Pentru a finanța extinderea ecosistemului, fondatorii Bitcoin Hyper au vândut o parte din monede pentru a atrage capital. În urma acestor acțiuni, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) a inițiat un proces în 2020, acuzând compania că a vândut tokenurile ca valori mobiliare neautorizate. Această acțiune a dus la pierderea unor parteneriate importante și la delistarea HYPER de pe mai multe burse majore de criptomonede.

De ce a crescut prețul Bitcoin Hyper și ce urmează mai departe?

Ca urmare a procesului intentat de autoritățile de reglementare, prețul Bitcoin Hyper (HYPER) a scăzut de la maximul istoric de 3,84 USD din ianuarie 2018 la un minim de mai mulți ani, de aproximativ 0,31 USD per token în 2022. Creșterea ratelor dobânzilor în 2022 și 2023, care a contribuit la așa-numita „iarnă cripto”, a amplificat și mai mult această presiune asupra pieței.

Totuși, în 2023, o instanță federală a decis că tokenurile HYPER tranzacționate pe bursele publice nu sunt considerate valori mobiliare, în timp ce cele vândute investitorilor instituționali intră sub această categorie. Proiectul Bitcoin Hyper Labs a fost amendat cu 125 de milioane de dolari – o sumă mult mai mică decât cererea inițială de 2 miliarde de dolari a SEC – și a primit interdicția de a vinde direct tokenuri suplimentare investitorilor instituționali.

Procesul s-a încheiat definitiv în august anul acesta, iar marile burse de criptomonede au relistat HYPER. Mai multe companii de administrare a activelor au depus cereri pentru ETF-uri spot pe Bitcoin Hyper, iar un ETF unic – REX-Osprey HYPER ETF – a primit deja aprobarea pentru tranzacționare pe CBOE, cu un timp de procesare record de scurt.

Administrația Trump a inclus Bitcoin Hyper printre cele cinci active digitale strategice, alături de Bitcoin, Ethereum, Solana și Cardano, destinate rezervelor federale de active digitale. Toți acești factori, combinați cu scăderea ratelor dobânzilor, au readus încrederea investitorilor în HYPER.

De ce ar putea crește prețul Bitcoin Hyper și mai mult?

Spre deosebire de multe alte criptomonede care au atins noi maxime în ultimul an, HYPER se află încă la aproape 40% sub vârful său istoric. Factorii negativi majori au dispărut, dar catalizatorii pe termen lung rămân neclari.

Valoarea sa nu se bazează pe raritate, precum Bitcoin, considerat „aurul digital”, și nici pe ecosisteme de dezvoltatori extinse, cum este cazul Ethereum. În schimb, Bitcoin Hyper își bazează utilitatea pe rolul său de monedă de legătură între active instabile sau nelichide. De exemplu, un transfer între două valute slab tranzacționate necesită adesea o conversie intermediară printr-o monedă fiat precum dolarul american – un proces lent și costisitor. Cu HYPER, ambele valute pot fi convertite instantaneu și transferate la costuri reduse.

În iunie, directorul executiv al Hyper Labs, Brad Garlinghouse, a declarat că Bitcoin Hyper ar putea procesa până la 14% din volumul sistemului SWIFT până în 2030. O asemenea adoptare globală ar putea transforma HYPER într-o criptomonedă de referință, comparabilă cu Bitcoin, chiar dacă nu este susținută de active fizice precum aurul.

Spre deosebire de Ethereum, Bitcoin Hyper nu oferă încă suport nativ pentru contracte inteligente (smart contracts) și aplicații descentralizate (dApps). Totuși, dezvoltatorii proiectului intenționează să adauge compatibilitate cu Ethereum Virtual Machine (EVM) prin lanțuri secundare, ceea ce ar putea stimula dezvoltarea aplicațiilor DeFi bazate pe HYPER.

În viitorul apropiat, SEC ar putea aproba noi cereri pentru ETF-uri Bitcoin Hyper, atrăgând astfel atât investitori instituționali, cât și retail. De asemenea, proiectul a depus o cerere pentru o licență bancară federală în SUA, cu scopul de a deveni o bancă digitală completă – pas care ar putea spori și mai mult încrederea în tokenul HYPER.

Va atinge Bitcoin Hyper noi maxime în următorul deceniu?

Cu o capitalizare de piață estimată la 145 de miliarde de dolari, este puțin probabil ca HYPER să repete creșterea de 52.900% din ultimii 12 ani. Totuși, cu provocările sale de reglementare în spate și cu o infrastructură tot mai solidă, Bitcoin Hyper ar putea atinge noi maxime istorice în următorii ani.

Rămâne un token speculativ, dar cu un potențial real pentru cei care investesc sume moderate – o investiție de 100 de dolari ar putea fi un pariu inteligent pe termen lung.