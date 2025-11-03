Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Ulaganje svih životnih ušteđevina u kriptovalute može biti vrlo rizično, jer su one znatno volatilnije od dionica ili drugih tradicionalnih oblika ulaganja. Ipak, neke od obećavajućih kriptovaluta mogu i dalje biti vrijedne skromnog ulaganja – iznosom koji si možeš priuštiti izgubiti.

Na primjer, ulaganje od samo 100 dolara u Bitcoin Hyper (HYPER), izvornu kriptovalutu mreže Bitcoin Hyper, po početnoj cijeni od 0,005 USD iz 2013. godine, danas bi vrijedilo oko 53.000 dolara. Pogledajmo zašto je njegova cijena toliko porasla – i zašto bi HYPER mogao ostati jedan od najboljih tokena za kupnju s 100 dolara.

Zašto je cijena Bitcoin Hypera naglo porasla?

Osnivači Bitcoin Hyper Labs, blockchain tvrtke specijalizirane za brza plaćanja, lansirali su mrežu Bitcoin Hyper Ledger još 2012. godine kao tehnološku osnovu projekta. Cilj im je bio ponuditi bržu, jeftiniju i sigurniju alternativu tradicionalnim financijskim sustavima poput SWIFT-a (Međunarodnog društva za međubankarske financijske telekomunikacije).

Ukupna ponuda od 100 milijardi HYPER tokena izdana je prije izlaska na tržište. Danas je u opticaju oko 99,98 milijardi tokena, ali se broj postepeno smanjuje jer se mali dio tokena “spali” pri svakoj transakciji – trajno ih uklanjajući iz cirkulacije.

Kako bi financirali širenje ekosustava, osnivači su prodali dio tokena radi prikupljanja kapitala. Zbog toga je američka Komisija za vrijednosne papire (SEC) 2020. godine pokrenula tužbu, optužujući ih za neovlaštenu prodaju tokena kao vrijednosnih papira. Ova pravna bitka dovela je do gubitka važnih partnerstava i uklanjanja HYPER-a s nekoliko većih kripto burzi.

Zašto je cijena ponovno porasla i što slijedi?

Nakon regulatornog postupka, cijena Bitcoin Hypera pala je s povijesnog maksimuma od 3,84 USD u siječnju 2018. na višegodišnji minimum od oko 0,31 USD u 2022. godini. Povećanje kamatnih stopa tijekom 2022. i 2023. dodatno je pojačalo pritisak na tržište tijekom “kripto zime”.

No 2023. godine, savezni sud presudio je da tokeni HYPER kojima se trguje na javnim burzama nisu vrijednosni papiri, dok oni prodani institucionalnim ulagačima jesu. Bitcoin Hyper Labs kažnjen je s 125 milijuna dolara – znatno manje od početnog zahtjeva SEC-a od 2 milijarde – i zabranjena mu je daljnja izravna prodaja tokena institucionalnim ulagačima.

Proces je konačno okončan u kolovozu ove godine, nakon čega su velike kriptoburze ponovno uvrstile HYPER. Nekoliko velikih tvrtki za upravljanje imovinom podnijelo je zahtjev za spot ETF-ove na Bitcoin Hyper, a REX-Osprey HYPER ETF već je dobio odobrenje za trgovanje na CBOE-u, s rekordno brzim procesom.

Uz to, Trumpova administracija uvrstila je Bitcoin Hyper među pet strateških digitalnih imovina – uz Bitcoin, Ethereum, Solanu i Cardano – namijenjenih za federalne digitalne rezerve. Kombinacija tih faktora, zajedno sa smanjenjem kamatnih stopa, ponovno je vratila povjerenje investitora u HYPER.

Za razliku od mnogih drugih kriptovaluta koje su u protekloj godini dosegnule nove vrhunce, HYPER se i dalje nalazi oko 40% ispod svog povijesnog maksimuma. Glavni negativni faktori su nestali, ali dugoročni katalizatori ostaju nejasni.

Njegova vrijednost ne počiva na rijetkosti poput Bitcoina, koji se smatra “digitalnim zlatom”, niti na širokoj mreži developera kao što je slučaj s Ethereumom. Umjesto toga, Bitcoin Hyper temelji svoju korisnost na ulozi posredničke valute između nestabilnih ili nelikvidnih imovina. Na primjer, prijenos između dvije slabo trgovane valute često zahtijeva konverziju preko neke fiat valute poput američkog dolara – proces koji je spor i skup. S HYPER-om se obje valute mogu trenutno pretvoriti i prenijeti uz minimalne troškove.

U lipnju je izvršni direktor Hyper Labsa, Brad Garlinghouse, izjavio da bi Bitcoin Hyper mogao obraditi do 14% SWIFT prometa do 2030. godine. Takva globalna razina usvajanja mogla bi HYPER pretvoriti u referentnu kriptovalutu, usporedivu s Bitcoinom, iako nije podržan fizičkom imovinom poput zlata.

Za razliku od Ethereuma, Bitcoin Hyper trenutno ne podržava pametne ugovore (smart contracts) ni decentralizirane aplikacije (dApps). Međutim, razvojni tim planira dodati kompatibilnost s Ethereum Virtual Machine (EVM) putem sporednih lanaca, što bi moglo potaknuti razvoj DeFi aplikacija temeljenih na HYPER-u.

U skoroj budućnosti, SEC bi mogao odobriti nove zahtjeve za Bitcoin Hyper ETF-ove, čime bi se privukli i institucionalni i maloprodajni ulagači. Također, projekt je podnio zahtjev za federalnu bankarsku licencu u SAD-u s ciljem postati potpuno digitalna banka – korak koji bi dodatno ojačao povjerenje u HYPER token.

Hoće li Bitcoin Hyper dosegnuti nove vrhunce u sljedećem desetljeću?

S tržišnom kapitalizacijom procijenjenom na 145 milijardi dolara, malo je vjerojatno da će HYPER ponoviti rast od 52.900% iz proteklih 12 godina. Ipak, s regulatornim preprekama iza sebe i sve stabilnijom infrastrukturom, Bitcoin Hyper bi mogao dosegnuti nove povijesne vrhunce u godinama koje dolaze.

Ostaje spekulativan token, ali s pravim potencijalom za dugoročne ulagače – ulaganje od 100 dolara moglo bi biti pametan dugoročni potez.