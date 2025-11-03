Bitcoin tento rok prerušil sériu úspešných „Uptober“ výkonov. Po šiestich, po sebe nasledujúcich rokoch, skončil október v červených číslach a BTC sa momentálne obchoduje len niekoľko dolárov nad 117 tisíc $.
Nepomohla ani čiastočná obchodná dohoda medzi USA a Čínou, či znížené úrokové sadzby zo strany americkej centrálnej banky. Trh však sleduje zvýšenú obchodnú aktivitu a presuny veľkých objemov kapitálu zo strany veľkých investorov ako je Owen Gunden, jeden z vôbec prvých investorov do BTC. Podľa analytikov však dominancia BTC bude v najbližších dňoch narastať. Aké sú ďalšie predikcie si predstavíme v nafostsledujúcich riadkoch.
Zapojiť sa do predpredaja s virtuálnou ťažbou kryptomien
Bitcoin ukončil 6-ročnú sériu „Uptober“
Bitcoin stratil v priebehu októbra približne 3,69 % svojej hodnoty. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi tak prerušil sériu rastových októbrov, ktoré trvali posledných 6 rokov. Práve október bol totiž pre Bitcoin a mnohé iné kryptomeny najsilnejším mesiacom v roku.
Tento historický trend, známy ako „Uptober“, sa tak tento rok nepotvrdil. Sentiment na kryptotrhoch totiž výrazne narušil flash crash z úvodu októbra, ktorý stiahol cenu Bitcoinu až na 104 000 dolárov. Následne Bitcoin, Ethereum, XRP či iné popredné kryptomeny nedokázali dohnať straty z úvodu mesiaca tak rýchlo ako napríklad technologické akcie.
Zdroj: coinglass.com
Napriek očakávaniam investorov, nepriniesla výraznejšie oživenie ani víkendová obchodná dohoda medzi USA a Čínou. Donald Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching sa počas víkendového stretnutia v juhokórejskom Busane dohodli na čiastočnom obchodnom uvoľnení. Jedným z dôležitých bodov dohody bolo zníženie dovozných ciel na čínske tovary na 47 % zo strany USA. Napriek tomu však zostávajú otvorené mnohé zásadné otázky. Analytici preto hodnotia výsledok len ako dočasné prímerie, ktoré síce upokojuje trhy, no nerieši hlbšie geopolitické rozpory.
Súčasne, americký Federálny rezervný systém (Fed) minulý týždeň znížil úrokové sadzby o 0,25 %. Ide o druhé po sebe nasledujúce zníženie, ktoré má podporiť ekonomiku spomaľujúcu v dôsledku slabnúceho trhu práce a napätých globálnych podmienok. Predseda Fedu Jerome Powell však upozornil, že ďalšie znižovanie sadzieb nie je automatické a potvrdil opatrný prístup k menovej politike.
Cena Bitcoinu sa prepadla o 6,8 %. Objem obchodov však ide prudko nahor
Podľa údajov platformy CoinMarketCap sa Bitcoin v čase písania článku obchoduje za 107 276 $. Posledný týždeň sa pohyboval v červených číslach, pričom v priebehu posledných 7 dní stratil BTC viac ako 6,8 %. Pri pohľade na posledných 24 hodín sa tento pokles prehĺbil o ďalších 2,83 %, pričom trhová kapitalizácia klesla na 2,13 biliónov.
Ak sa však pozrieme na denný objem obchodovaní, trh vykazuje nárast obchodnej aktivity až o 47,44 %. Prispeli k tomu aj nečakané presuny veľkých objemov kapitálu zo strany niekoľkých tzv. whales investorov.
Zdroj: coinmarketcap.com
Jedným z nich je investor Owen Gunden, známy držiteľ z éry Satoshiho, ktorý sa po rokoch relatívnej nečinnosti opäť stal aktívnym. Medzi 21. októbrom a 3. novembrom presunul na burzu Kraken spolu 3 265 BTC v celkovej hodnote 364,5 miliónov dolárov.
Gunden nahromadil ešte počas raných rokov Bitcoinu údajne viac než 15 000 BTC. Patrí tak medzi prvých investorov, ktorí nakúpili Bitcoin v jeho absolútnych začiatkoch, ešte pred tým, ako sa stal mainstreamovým aktívom. Jeho posledné vklady však predstavujú najväčšie presuny na burzu za posledné roky, čo naznačuje čiastočné vyberanie ziskov alebo úpravu portfólia.
Podobné transakcie zaznamenávajú aj iné kryptoburzy, kde iní veľkí investori presúvajú svoj kapitál v čase keď sa Bitcoin obchoduje pod úrovňou 118 tisíc dolárov. Načasovanie týchto transakcií vyvolalo dohady o realizácii ziskov alebo otváraní krátkych pozícií zo strany dlhodobých držiteľov.
Trh preto zostáva v opatrnom režime, keďže prílev BTC od veľrýb ako je Gunden, môže znamenať buď blížiaci sa výpredaj, alebo prípravu na nové obchodné pozície v prostredí rastúcej volatility.
Analytik predpovedá blížiaci sa rast Bitcoinu nad 113 tisíc dolárov
Širší kryptotrh nasledoval vývoj Bitcoinu. Väčšina altcoinov tiež zaznamenala výrazné straty. Druhá najväčšia kryptomena sveta Ethereum (ETH) klesla za posledných 24 hodín o 4,57 % na 3 697 dolárov. XRP stratil 4,65 % svojej hodnoty a Solana vykazuje pokles až o 5,58 %.
Zdroj: coinmarketcap.com
Zvýšená volatilita zasiahla ešte výraznejšie popredné meme coiny. Populárny Dogecoin (DOGE) sa momentálne obchoduje za 0,1738 $, čo predstavuje pokles o 6,87 %. Pri pohľade na token Pepecoin (PEPE) sa pozeráme za posledných 24 hodín na korekciu prekračujúcu 8,8 %.
Ako však bude vyzerať pre kryptomeny najbližší týždeň? Uznávaný krypto analytik známy ako Cilinix Crypto vo svojej najnovšej analýze trhu uvádza, že Bitcoin si udržiava silnú pozíciu na trhu a krátkodobo môže ešte posilniť.
Dominancia Bitcoinu podľa neho smeruje k rezistencii okolo 60,5 %, čo naznačuje, že altcoiny zatiaľ zostanú v úzadí. Technické ukazovatele však vyzerajú priaznivo. Potvrdil sa jeho očakávaný krátkodobý test úrovne okolo 108 000 dolárov, po ktorom by mohol prísť nový rastový impulz.
Analytik očakáva možný pohyb smerom k 112 400 až 113 600 dolárom, ak sa nezhoršia fundamentálne podmienky. Trh je technicky pripravený na oživenie, no investori by mali byť opatrní.
Kým trh vyčkáva na ďalší vývoj, investori majú príležitosť na lacný nákup kryptomien. Etablované coiny sú teraz dostupné za oveľa výhodnejšie ceny ako pred týždňom. Súčasne sa v novembri do popredia dostáva predpredaj nového tokenu PepeNode. Záujem o virtuálnu ťažbu meme coinov, ktorú projekt ponúka, pritiahol už viac ako 2 milióny dolárov. Dôvodom je tiež obzvlášť štedrý systém odmien pre skorých investorov.
PepeNode prekvapil silným záujmom o virtuálny ťažbu meme coinov
Kým mnohé predpredaje sledujú prevažne tú istú štruktúru, tvorcovia projektu PepeNode sa rozhodli pre gamifikovaný prístup. Už počas predpredaja sa totiž investori môžu zapojiť do tzv. virtuálnej ťažby kryptomien.
Zdroj: pepenode.io
Ide o interaktívnu hru integrovanú do predpredaja, v ktorej si investori budujú vlastné ťažiarske zariadenia a uzly. Vďaka nim sa zapájajú do ťažby natívnych tokenov PEPENODE a iných populárnych meme coinov ako sú PepeCoin či FartCoin.
Tento gamifikovaný prvok sa teší neobvyklej popularite. Investori vložili do tokenu PEPENODE od spustenia predpredaja už viac ako 2 milióny dolárov. Dôvodom sú tiež obzvlášť vysoké výnosy za staking, ktorý tvorcovia ponúkajú ako súčasť štrukturovaného balíka odmien pre skorých investorov.
Raní držitelia tokenu PEPENODE tak majú prístup k APY odmenám až 633 %, pričom nárok na výber odmien vznikne už týždeň po ukončení predpredaja. Okrem toho sú pre najvýkonnejších ťažiarov pripravené pravidelné airdropy najúspešnejších meme coinov. Prehľadný dashboard umožní všetkým hráčom sledovať svoj výkon v reálnom čase. Mechanizmus je nastavený tak, že zvýhodňuje investorov, ktorí sa do predpredaja zapoja ešte v ranom štádiu.
Token PEPENODE si môžete teraz kúpiť na oficiálnej stránke projektu za zvýhodnenú cenu 0,0011317 $. Nákupný widget akceptuje platby v kryptomenách ETH, BNB, USDT aj prostredníctvom platobnej karty.