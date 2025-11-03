Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Dù tâm lý thị trường vẫn còn thận trọng, dữ liệu on-chain và phái sinh đang cho thấy Ethereum (ETH) có thể đang trong giai đoạn tích lũy trước khi phục hồi mạnh vào cuối tháng 11.

Tâm Lý Giảm Giá Có Thể Báo Hiệu Một Sự Đảo Chiều

Theo dữ liệu từ Santiment, khối lượng các vị thế short lớn đang được mở trên nhiều sàn giao dịch khi nhà đầu tư trở nên bi quan hơn. Lịch sử cho thấy, những giai đoạn tương tự thường là tiền đề cho các đợt phục hồi mạnh của ETH.

Historic All-Time High: Ethereum’s Altcoin Activity Reaches Unprecedented Levels! “This record-breaking on-chain activity provides a rock-solid fundamental foundation for the Ethereum ecosystem.” – By @CryptoOnchain pic.twitter.com/CjgzMuZPyi — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) October 30, 2025

“Khi phe long chiếm ưu thế, giá thường điều chỉnh. Khi phe short quá đông, khả năng bật tăng trở nên rất cao,” Santiment cho biết.

Bổ sung thêm, báo cáo từ CryptoOnChain chỉ ra rằng hoạt động altcoin trên mạng Ethereum đã đạt mức cao kỷ lục, cho thấy sự tham gia ngày càng sâu của các nhà phát triển.

“Sự bùng nổ hoạt động on-chain này đang tạo nên nền tảng vững chắc cho toàn bộ hệ sinh thái Ethereum,” công ty phân tích này khẳng định.

Các Nhà Phân Tích Nhìn Thấy Tiềm Năng Tăng Lên 4.200 USD và Cao Hơn

Trong ngắn hạn, mô hình dự báo mới nhất của CoinCodex cho thấy ETH có thể tăng khoảng 11,6%, đạt 4.272 USD vào ngày 30/11/2025.

Chỉ số Fear & Greed hiện ở mức 29 (sợ hãi) – nhưng các chu kỳ trước từng cho thấy đây thường là thời điểm dòng tiền lớn âm thầm tích lũy.

ETH ghi nhận 15/30 phiên tăng giá trong tháng qua, với độ biến động trung bình 6,2%, phản ánh giao dịch ổn định nhưng vẫn dè dặt. Nếu áp lực bán khống tiếp tục suy yếu và các chỉ số on-chain giữ vững, tháng 11 có thể chứng kiến Ethereum lấy lại đà tăng hướng tới vùng 4.200 USD, mở ra khả năng bứt phá mạnh vào tháng 12.

Các Altcoin Theo Sau Có Thể Hưởng Lợi Từ Sóng Hồi ETH

Một số dự án mới trên hệ sinh thái altcoin cũng đang hưởng lợi từ làn sóng hồi phục này.

Pepenode (PEPENODE) – dự án “mine-to-earn” đang gây chú ý trong cộng đồng meme coin – được xem là một trong những cái tên có thể tăng tốc nếu dòng tiền quay trở lại các tài sản rủi ro.

Pepenode kết hợp mô hình mô phỏng khai thác và phần thưởng on-chain, tạo nên một cấu trúc “vừa chơi vừa kiếm” mang tính tương tác cao. Nếu đà phục hồi của ETH lan tỏa sang thị trường meme coin, PEPENODE hoàn toàn có thể trở thành một trong những altcoin tăng trưởng mạnh trong quý cuối năm.

