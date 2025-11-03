Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Zcash (ZEC) is in zeer korte tijd uitgegroeid tot een van de meest opvallende altcoins op de huidige markt samen met bitcoin. De waarde van de privacy coin schoot begin september flink de hoogte in en steeg van ongeveer $50 tot ongeveer $420, terwijl ook het daadwerkelijke gebruik van de privacy-functionaliteit nieuwe records brak.

Nu Electric Coin Co. (ECC), de fabrikant van Zcash en de Zashi-wallet, een nieuwe kwartaalplanning voor Q4 van 2025 heeft gedeeld, stijgt de belangstelling verder. De centrale vraag die steeds vaker wordt gesteld binnen de markt: kan Zcash nogmaals een enorme pump inzetten, mogelijk zelfs richting een 10x stijging?

Roadmap richt zich volledig op privacy en betere gebruikservaring

De focus van ECC ligt dit kwartaal op het verder verbeteren van zowel privacy als gebruiksgemak. Dat betekent dat de wallet voortaan meer bescherming moet bieden tegen analyse van transacties, onder meer door bij iedere swap een zogeheten ‘ephemeral address’ te implementeren. Hierdoor worden adressen niet langer hergebruikt, wat tracking van transacties lastiger maakt. Ook wordt automatisch een nieuw transparant adres aangemaakt zodra een gebruiker funds ontvangt, waardoor de zichtbaarheid van één enkel adres beperkt blijft.

Daarnaast krijgt de Zashi-wallet verbeterde ondersteuning voor Keystone-hardware wallets, zodat gebruikers veiliger en met minder technische obstakels kunnen werken. ECC wil ook het beheer van de ontwikkelfondsen professioneler inrichten door multisig-wallets te ondersteunen. Op deze manier wordt het risico verminderd dat essentiële fondsen door één fout of een enkele persoon kwetsbaar zijn.

Volgens het team is de aanpak erop gericht dat Zashi zich ontwikkelt tot een meer toegankelijke en betrouwbare oplossing, zonder concessies te doen aan de kern van Zcash: financiële privacy.

Zashi Wallet steeds belangrijker voor Zcash-adoptie

Het werd eerder dit jaar al duidelijk hoe belangrijk de Zashi-wallet is voor het gebruik van Zcash. In augustus kwam er een nieuwe manier om ZEC anoniem uit het netwerk te halen, en op 1 oktober werd ook de Swaps-functie toegevoegd. Tegelijkertijd besloot ECC om de koppeling met Coinbase tijdelijk uit te zetten, omdat een nieuwe inlogmethode volgens hen de privacy van gebruikers in gevaar zou brengen. Daarmee laat Zcash zien dat het vasthoudt aan zijn belangrijkste principe: gebruikers moeten altijd zelf de controle houden over hun privacy.

Die aanpak lijkt goed te werken. Steeds meer mensen bewaren hun ZEC in de beveiligde Orchard-omgeving. Daar staat inmiddels meer dan 4,1 miljoen tokens opgeslagen. Dat laat zien dat de privacyfuncties van Zcash echt worden gebruikt in het dagelijks betalingsverkeer, en dus veel meer zijn dan alleen een theoretische optie.

Sterker privacy-narratief binnen de cryptomarkt

Dat Zcash tegenwoordig zoveel in de schijnwerpers staat, is ook te wijten aan een bredere trend binnen de cryptocurrencies. Over de hele wereld stellen overheden strengere eisen aan traceerbaarheid van transacties. Bepaalde cryptobeurzen laten privacy coins al helemaal niet meer toe. Dat heeft een effect: fans van decentralisatie en het recht op privacy grijpen steeds vaker naar crypto-oplossingen waarvan zijzelf het lot in handen hebben.

Analisten zien dit als een mogelijke nieuwe trendgolf binnen crypto. Waar DeFi, metaverse-tokens en AI-crypto in eerdere pieken de toon zetten, kan privacy in 2025 opnieuw centraal komen te staan. Zcash lijkt daarin voorop te lopen nu het qua marktkapitalisatie zelfs Monero heeft ingehaald.

Kan Zcash nog verder exploderen?

De recente resultaten hebben de speculatie versterkt dat Zcash slechts het begin is van een grotere ontwikkeling. Bij een koers van ongeveer $420 zou een stijging naar $4000 of hoger een scenario zijn dat aansluit bij de verwachtingen van bepaalde investeerders voor privacy-crypto tijdens een nieuwe bull run. De mix van een krachtige opwaartse trend, een groeiend gebruik van privacy-functies en innovatieve technologie leidt ertoe dat ZEC vaak wordt genoemd als het gaat om de volgende grote crypto-speler.

Alternatieve cryptomunten die mee kunnen liften op de privacy-trend

